Карбери об игре «Вашингтона»: «Ведем мы 4:0 или уступаем 1:2 – нужно быть последовательными и сохранять спокойствие, а не пытаться давить»

Теги Вашингтон НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Главный тренер «Вашингтона» высказался об игре команды в сезоне-2023/24.

Поражение от «Монреаля» (2:3 ОТ) стало для «Кэпиталс» третьим в четырех матчах сезона.

«Что бы ни происходило в наши смены, – мы пропускаем и уступаем 0:1 – это не меняет того, как мы играем.

Если мы ведем 4:0, если мы уступаем 1:2, нам нужно быть последовательными в нашей игре и сохранять спокойствие, а не пытаться давить», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. 

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3 комментария

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Garikus89
Забавно звучит, учитывая, что Вашингтон в этом сезоне даже 1-0 ни разу не вел)
+6
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Пинающий Достоинства
Из 5 матчей 4:0 вашики ни разу не вели, да и 2:1 не уступали, обычно сразу с 0:2 стартуют
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0
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берде
Может ноги самолётные у них? Система не работает!
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0
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