Карбери об игре «Вашингтона»: «Ведем мы 4:0 или уступаем 1:2 – нужно быть последовательными и сохранять спокойствие, а не пытаться давить»
Главный тренер «Вашингтона» высказался об игре команды в сезоне-2023/24.
Поражение от «Монреаля» (2:3 ОТ) стало для «Кэпиталс» третьим в четырех матчах сезона.
«Что бы ни происходило в наши смены, – мы пропускаем и уступаем 0:1 – это не меняет того, как мы играем.
Если мы ведем 4:0, если мы уступаем 1:2, нам нужно быть последовательными в нашей игре и сохранять спокойствие, а не пытаться давить», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
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