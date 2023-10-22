Карбери об игре «Вашингтона»: «Ведем мы 4:0 или уступаем 1:2 – нужно быть последовательными и сохранять спокойствие, а не пытаться давить»

Главный тренер «Вашингтона» высказался об игре команды в сезоне-2023/24.

Поражение от «Монреаля» (2:3 ОТ) стало для «Кэпиталс» третьим в четырех матчах сезона.

«Что бы ни происходило в наши смены, – мы пропускаем и уступаем 0:1 – это не меняет того, как мы играем.

Если мы ведем 4:0, если мы уступаем 1:2, нам нужно быть последовательными в нашей игре и сохранять спокойствие, а не пытаться давить», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.