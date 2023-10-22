НХЛ рассмотрит использование Дермоттом радужной ленты для клюшки. Он первым в сезоне нарушил запрет лиги

Теги Аризона НХЛ игровая форма ЛГБТ Трэвис Дермотт Хоккей

НХЛ рассмотрит использование Трэвисом Дермоттом радужной ленты для клюшки.

Защитник «Аризоны» стал первым игроком в сезоне, который обмотал клюшку радужной лентой, несмотря на запрет лиги.

Трэвис Дермотт использовал клюшку с радужной обмоткой на домашнем матче «Койотис» против «Анахайма» (2:1).

В НХЛ ответили на вопрос о том, грозит ли Дермотту штраф или дисциплинарное взыскание за его действия.

«Мы рассмотрим это в свое время», – сообщили в лиге.

10 октября стало известно, что НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами.

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15 комментариев

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Kirill HG
Еще вчера призывали (заставляли игроков) делать подобное, сегодня уже наказывают... стабильность "взглядов" в НХЛ меняется со скоростью флюгера
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Gilonjon862
Ответ Maxim Shumov
А в чем преступление то заключается? Это ведь всего лишь лента для клюшки, какая разница, какого она цвета? Почему это вообще рассматривается каким-то комитетом?
Может спонсора своей лентой замотал? Одно дело высказывать свою позицию, другое самовольно вносить изменения в экипировку с которой всё очень строго регламентировано
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Ярославец75
Ответ Oleg Olegov
К такому в бане нельзя спиной поворачиваться
Главное мыло не ронять🤣
+6
-4
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oberkorn
Щас из него владелец команды сделает нормального человека.
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гилберт
Дисква до конца сезона.
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Oleg Olegov
К такому в бане нельзя спиной поворачиваться
+8
-8
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Непристойное предложение
как быстро повесточка меняется. раньше за отказ от радужного джерси на раскатке хотели закенселить игрока. теперь за радужную клюшку (радужность которой без специального стоп кадра не разглядеть) могут оштрафовать. лига хочет и рыбку съесть и на .... сесть. нос по ветру держат, но выглядит это кринжово. определитесь уже!)
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Александр Филиппов
на вкус и цвет товарищей нет 🥲
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Crenk
Ответ Kirill HG
Еще вчера призывали (заставляли игроков) делать подобное, сегодня уже наказывают... стабильность "взглядов" в НХЛ меняется со скоростью флюгера
Порекламировали и Баста
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