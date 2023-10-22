НХЛ рассмотрит использование Дермоттом радужной ленты для клюшки. Он первым в сезоне нарушил запрет лиги

НХЛ рассмотрит использование Трэвисом Дермоттом радужной ленты для клюшки.

Защитник «Аризоны» стал первым игроком в сезоне, который обмотал клюшку радужной лентой, несмотря на запрет лиги.

Трэвис Дермотт использовал клюшку с радужной обмоткой на домашнем матче «Койотис» против «Анахайма» (2:1).

В НХЛ ответили на вопрос о том, грозит ли Дермотту штраф или дисциплинарное взыскание за его действия.

«Мы рассмотрим это в свое время», – сообщили в лиге.

10 октября стало известно, что НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами.