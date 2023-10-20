Житель Снежинска усмотрел пропаганду ЛГБТ во флаге команды детского сада «Радуга» и написал в правоохранительные органы

Теги премьер-лига Россия происшествия детский футбол ЛГБТ Политика Футбол

В Снежинске обратились к силовикам из-за флага с радугой на матче детсадовцев.

Житель города в Челябинской области написал жалобу в правоохранительные органы из-за голубого флага с радугой на футбольном матче команд детского сада, усмотрев в нем пропаганду ЛГБТ среди детей.

В середине сентября в закрытом городе проходил чемпионат школы Росатома «Футбол 5+», в котором участвовали команды трех детских садов. Команда МБДОУ № 18 «Радуга» заняла третье место, уступив «Солнышкам».

«Мимо проходил гражданин с активной гражданской позицией, и он посчитал, что голубой флаг с радугой является флагом ЛГБТ. И как эту ситуацию описать? В радуге один набор цветов, а у флага организации – совершенно другой. И как таковой состав правонарушения отсутствует», – рассказал собеседник 74.RU.

Фото: страница АНО ДО «Спортивный Клуб «Феникс» г. Снежинск во «ВКонтакте»

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121 комментарий

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muradka66
Типичный доносчик решил навариться
+254
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seppblatter@mail.ru
Можно сразу на физику света заявление написать и решить эту проблему раз и на всегда!
+179
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seppblatter@mail.ru
Ответ zip13
сами же и акцентируют на этом внимания.
Я кроме как от таких вот полоумных кляузников эту пропаганду нигде и не слышу, не вижу😂😵‍💫
+134
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Дмитрий Агалаков
Может быть пора уже таких невменяемых стукачей принудительно в дурку закрывать?
+97
-3
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counsel
Ответ muradka66
Типичный доносчик решил навариться
просто глупый человек или провокатор ...
+73
-4
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AlexZhano__
Я тут на днях сфоткал радугу в дождливом небе. Хотел даже скинуть в городской чат, но передумал. Мало ли...
+60
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Павел Бердышев
Проезжал через эту дыру. Там, ведь, нет других проблем, кроме ЛГБТ. Оазис, просто.
+42
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Иван Алейников
Ответ Valentin Efimenko
и дождь тогда уж. а тучи иноагентом сделайте
Дождь уже сделали
+33
-1
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Стахович
Всё,отменяйте радугу)
+30
-5
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Machine Head
Стукач дебил !
+26
-3
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Alexander Nikolaev
Ответ seppblatter@mail.ru
Можно сразу на физику света заявление написать и решить эту проблему раз и на всегда!
Лебедев, Тамм и Черенков - иноагенты.
+21
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Anneta28
У нас в городском чате недавно был такой случай: некто, сфотографировал целующуюся пару на вокзале, написав при этом, что представители меньшинств ( по факту было написано другое слово) совсем обнаглели, средь бела дня, целуются на главной площади этого святого и непорочного града.😁 Что там началось - сбежались все блюстители нравственности и хранители традиционных семейных ценностей. 😁
Потом оказалось, что это были муж с женой, просто у девушки была короткая стрижка. 🤦🏼‍♀️

А парень этот оказался врачом, единственным в городе пульмонологом-онкологом.
И вы думаете, что хоть кто-то извинился? Хрен там.
В дурку таких сразу же надо забирать, совсем уже с катушек слетели.
+17
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Сергей Анисимов
Ответ seppblatter@mail.ru
Можно сразу на физику света заявление написать и решить эту проблему раз и на всегда!
Запретить слово спектр....
+18
-1
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Kira625
Надеюсь силовые органы этого жителя записали на прием к психиатору
+18
-2
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zip13
сами же и акцентируют на этом внимания.
+21
-5
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gonzo78
Это не стукач, это целевой электорат Ладима Ладимыча.
+19
-4
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Baltika
Ответ muradka66
Типичный доносчик решил навариться
Это логично . Если учитывать что больше половины населения страны потомки тюремщиков . Гены пальцем не раздавишь . Радуга это враг , и с ней надо бороться всем стадом
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Любезный Коссутий
Мимо проходил гражданин с активной гражданской позицией, и низким уровнем развития
+11
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GeorgeCostensa
Верните детям радугу! ©
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Lisic
Потомок доносчиков 30-х годов.
+12
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Geronimo Good
Целевая аудитория депутатов в гос дуре - вот такие вот шизы)
+8
-1
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Денис Бояров
Ответ anton.zaiats
Sports.ru, какое отношение к этой "новости" имеет тег "премьер-лига Россия" ???
дети команды детского сада - потенциальные игроки РПЛ через лет 15
+6
0
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bopsulai
Ответ AlexZhano__
Я тут на днях сфоткал радугу в дождливом небе. Хотел даже скинуть в городской чат, но передумал. Мало ли...
Я надеюсь, ты уже из-за границы пишешь?
+12
-6
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andreyv19
Ответ Дмитрий Агалаков
Может быть пора уже таких невменяемых стукачей принудительно в дурку закрывать?
Это их не остановит)))
Полный игнор - вот что их остановит!
+7
-1
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Kit244098
Таких дураков, как этот прохожий, лечить надо. Или судебными исками или петушиным углом))
+9
-3
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seppblatter@mail.ru
Ответ Саша Пушкин
Подними глаза в левый верхний угол монитора или смартфона. И все это на фоне ежедневных упоминаний на сайте в новостях про радужных пряников.
Я заклеил его, чтобы не подвергаться этой напасти
+5
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Jon Snow
Ответ AlexZhano__
Я тут на днях сфоткал радугу в дождливом небе. Хотел даже скинуть в городской чат, но передумал. Мало ли...
Why are you geh
+5
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andreyv19
Выпустили на волю мракобесов! Теперь таких ситуаций будет все больше и больше!!!
+6
-1
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Илья Савчук
Жаль, что подобных "людей" не признают принудительно душевнобольными!
+5
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Alex Manola
Дегенерат, однако.
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Rio (BLR)
Физиков школьных скоро на кострах сожгут.
Преломление света в призме законом или указом не оспоришь)
+3
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a2wai
Этот мужик поди сам латентный, раз в радуге увидел пропаганду ЛГБТ
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ValmontZ
Электорат будущего президента РФ
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Александр Колосов
Ну это скорее детский сад "Радуга" должен подавать в суд на лгбт за плагиат
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anton.zaiats
Sports.ru, какое отношение к этой "новости" имеет тег "премьер-лига Россия" ???
+3
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And-Rover
А Скитлс это ЛГБТ? А то многие ели конфетки такие, даже дети.

Особенно вкусные были которые с кислинкой.
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catcher69
очередная жертва зомбоящика...
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Денис Давыдов
посмотрел на радугу и пошел долбиться... 😂
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Betonomeshalka
Ответ Jon Snow
Why are you geh
Should I call ya mistah?
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Гамарджоба Генацвале
На солнце заяву не написал из-за ассоциации с "солнцевскими"?
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Денис Грибанов
а житель Снежинска не заметил, что он сам пидарас по жизни, без всяких флагов?
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Angelgirl
Я считаю, что радугу на небе тоже надо запретить, неспроста она там появляется, тучи на неё надо нагонять!
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Arty K.
Таких должны лечить принудительно
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GuruFutbola
Маразм крепчал
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Иван Алейников
Ответ Beast
хороший анализ, жалко, что не надолго
Аж интересно что было написано
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Jaguarrr
Маразм крепчал...
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enrique rodriguez
Вот же π др
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Это Милонов был?
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a-fon
Даешь черно-белую радугу!
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Beast
Ответ ПупсикАмфилд
Комментарий удален модератором
хороший анализ, жалко, что не надолго
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