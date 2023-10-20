Житель Снежинска усмотрел пропаганду ЛГБТ во флаге команды детского сада «Радуга» и написал в правоохранительные органы
В Снежинске обратились к силовикам из-за флага с радугой на матче детсадовцев.
Житель города в Челябинской области написал жалобу в правоохранительные органы из-за голубого флага с радугой на футбольном матче команд детского сада, усмотрев в нем пропаганду ЛГБТ среди детей.
В середине сентября в закрытом городе проходил чемпионат школы Росатома «Футбол 5+», в котором участвовали команды трех детских садов. Команда МБДОУ № 18 «Радуга» заняла третье место, уступив «Солнышкам».
«Мимо проходил гражданин с активной гражданской позицией, и он посчитал, что голубой флаг с радугой является флагом ЛГБТ. И как эту ситуацию описать? В радуге один набор цветов, а у флага организации – совершенно другой. И как таковой состав правонарушения отсутствует», – рассказал собеседник 74.RU.
Фото: страница АНО ДО «Спортивный Клуб «Феникс» г. Снежинск во «ВКонтакте»
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Потом оказалось, что это были муж с женой, просто у девушки была короткая стрижка. 🤦🏼♀️
А парень этот оказался врачом, единственным в городе пульмонологом-онкологом.
И вы думаете, что хоть кто-то извинился? Хрен там.
В дурку таких сразу же надо забирать, совсем уже с катушек слетели.
Полный игнор - вот что их остановит!
Преломление света в призме законом или указом не оспоришь)
Особенно вкусные были которые с кислинкой.