Дермотт использовал радужную ленту для клюшки, несмотря на запрет НХЛ, – первым в сезоне

Теги Аризона НХЛ ЛГБТ Трэвис Дермотт Хоккей

Трэвис Дермотт обмотал клюшку радужной лентой, несмотря на запрет НХЛ.

Защитник «Аризоны» стал первым игроком, сделавшим это в нынешнем сезоне.

Ранее НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами.

Трэвис Дермотт использовал клюшку с радужной обмоткой на домашнем матче «Койотис» против «Анахайма» (2:1).

Сообщается, что с 2021 года он регулярно обматывал клюшки радужной лентой.  

Напомним, в июне стало известно, что игроки НХЛ больше не будут выходить на разминку в специальной форме в рамках тематических вечеров. Причиной стал отказ нескольких игроков надевать радужные свитера в поддержку меньшинств в прошлом сезоне.

В январе российский защитник Иван Проворов, на тот момент выступавший за «Филадельфию», первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом».

НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами в рамках акции «Ночь гордости»

17 комментариев

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Aleksey Dolmatov
Ответ Montenegro Serbian
Всё-таки жизнь забавная по своему штука: кто-то активно борется за то, чтобы максимально дистанцироваться от темы касаемо ЛГБТ, а кто-то наоброт из кожи вон лезет, чтобы к этой теме прикоснуться. Даже под угрозой штрафа)
Здоровая позиция заключается в том, что НХЛ должна оставить в покое и тех, и тех. Кто хочет - пусть наматывает радужную ленту, кто не хочет - не наматывает. И никто никого прессовать не должен
+25
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Михаил Опякин
Ну не дермотт ли?
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The white crow
Мужик явно любит помесить Дермотт
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Альфа Консалтинг
так себе фамилия конечно на наш лад ....
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Montenegro Serbian
Всё-таки жизнь забавная по своему штука: кто-то активно борется за то, чтобы максимально дистанцироваться от темы касаемо ЛГБТ, а кто-то наоброт из кожи вон лезет, чтобы к этой теме прикоснуться. Даже под угрозой штрафа)
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Евгений Исаев
Будет ещё всякое "дермот" нам тут свои пристрастия выказывать)))
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Mebius
Чтобы гея было видно из далека)
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Дави На кнопы
Да, не прижился бы у нас с такой фамилией...
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Евгений Исаев
Дерьмот... Нужно делать скидку на фамилию)))
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Андрей Герасимов
Ну зачем на главную то,Спортс?
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АндрейАршавинЛучшийФутболистМира
НХЛ хотели замять тему, а на деле лишь посветили прожекторами. На себя в том числе.
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Nikita Nikitin
Соски себе заклеил.
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Давай Так
Ответ Nikita Nikitin
Соски себе заклеил.
Ты хоть знаешь кто это? Или на слово "радужную" прилетел как пчела на мёд?
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