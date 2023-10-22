Дермотт использовал радужную ленту для клюшки, несмотря на запрет НХЛ, – первым в сезоне

Трэвис Дермотт обмотал клюшку радужной лентой, несмотря на запрет НХЛ.

Защитник «Аризоны» стал первым игроком, сделавшим это в нынешнем сезоне.

Ранее НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами.

Трэвис Дермотт использовал клюшку с радужной обмоткой на домашнем матче «Койотис» против «Анахайма» (2:1).

Сообщается, что с 2021 года он регулярно обматывал клюшки радужной лентой.

Напомним, в июне стало известно, что игроки НХЛ больше не будут выходить на разминку в специальной форме в рамках тематических вечеров. Причиной стал отказ нескольких игроков надевать радужные свитера в поддержку меньшинств в прошлом сезоне.

В январе российский защитник Иван Проворов, на тот момент выступавший за «Филадельфию», первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом».

НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами в рамках акции «Ночь гордости»