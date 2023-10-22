Дермотт использовал радужную ленту для клюшки, несмотря на запрет НХЛ, – первым в сезоне
Трэвис Дермотт обмотал клюшку радужной лентой, несмотря на запрет НХЛ.
Защитник «Аризоны» стал первым игроком, сделавшим это в нынешнем сезоне.
Ранее НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами.
Трэвис Дермотт использовал клюшку с радужной обмоткой на домашнем матче «Койотис» против «Анахайма» (2:1).
Сообщается, что с 2021 года он регулярно обматывал клюшки радужной лентой.
Напомним, в июне стало известно, что игроки НХЛ больше не будут выходить на разминку в специальной форме в рамках тематических вечеров. Причиной стал отказ нескольких игроков надевать радужные свитера в поддержку меньшинств в прошлом сезоне.
В январе российский защитник Иван Проворов, на тот момент выступавший за «Филадельфию», первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом».
НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами в рамках акции «Ночь гордости»
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