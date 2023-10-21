Ларионов про Кручинина: «Не могу дать ему Кучерова в тройку. Или Маккиннона. Или Макдэвида. Но хороший хоккеист в любой ситуации играет хорошо, с любыми партнерами»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Никита Кучеров Алексей Кручинин Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Деннис Ян Чемпионат.com Владислав Фирстов Хоккей

Игорь Ларионов высказался об игре Алексея Кручинина.

«Почему Кручинин не пробовался в звене с Фирстовым и Яном? Мы ищем варианты, потому что у нас два – даже три – ведущих игрока отсутствуют. Мы пытаемся найти «химию» между разными звеньями. В этом плане, двигаясь вперед, ты всегда имеешь в голове варианты, когда все поправятся. Когда это случится, надеюсь, мы никого не потеряем.

Поэтому, когда что-то такое дает тебе судьба, или ситуация, или часть этого сезона, ты должен понимать, из кого можно вытащить те или иные моменты, чтобы команда все равно побеждала и играла в хороший хоккей.

Понятно, я не могу дать Кручу Кучерова в тройку. Или Маккиннона. Или Макдэвида. Тем не менее хороший хоккеист в любой ситуации играет хорошо, с любыми партнерами. Поэтому важно, чтобы лидер команды, капитан находил возможность помогать команде и делать игроков вокруг себя лучше», – сказал главный тренер «Торпедо». 

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1 комментарий

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HockeyMan
Кручинин конечно открыл вторую молодость. Молодец
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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