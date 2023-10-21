Ларионов про Кручинина: «Не могу дать ему Кучерова в тройку. Или Маккиннона. Или Макдэвида. Но хороший хоккеист в любой ситуации играет хорошо, с любыми партнерами»

Игорь Ларионов высказался об игре Алексея Кручинина.

«Почему Кручинин не пробовался в звене с и ? Мы ищем варианты, потому что у нас два – даже три – ведущих игрока отсутствуют. Мы пытаемся найти «химию» между разными звеньями. В этом плане, двигаясь вперед, ты всегда имеешь в голове варианты, когда все поправятся. Когда это случится, надеюсь, мы никого не потеряем.

Поэтому, когда что-то такое дает тебе судьба, или ситуация, или часть этого сезона, ты должен понимать, из кого можно вытащить те или иные моменты, чтобы команда все равно побеждала и играла в хороший хоккей.

Понятно, я не могу дать Кручу Кучерова в тройку. Или Маккиннона. Или Макдэвида. Тем не менее хороший хоккеист в любой ситуации играет хорошо, с любыми партнерами. Поэтому важно, чтобы лидер команды, капитан находил возможность помогать команде и делать игроков вокруг себя лучше», – сказал главный тренер « ».