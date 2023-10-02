Ларионов о том, перенимает ли «Торпедо» тренды из НХЛ: «Конечно! Игра Макдэвида, Драйзайтля и Нюджент-Хопкинса всегда мне импонировала. Такие вещи будем брать оттуда»

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Игорь Ларионов рассказал, что ему импонирует игра Коннора Макдэвида.

– Скоро стартует сезон НХЛ. Какая интрига вам интереснее всего? Обгонит ли Овечкин по голам Гретцки? Станет ли снова крутым «Детройт»? Победит ли «Каролина» в плей-офф?

– Я пока стараюсь не обращать внимание на то, что происходит в НХЛ. Смотрю мимолетом на тренировочные лагеря. Потому что для меня эта история знакома, когда идет просмотр разных игроков. Не скажу, что ожидаю сейчас что-то феноменальное.

Если в деталях, то хочется, чтобы «Детройт» уже начал быть «Детройтом», который сильно выступал в наши времена. Надеюсь, что генменеджер «Ред Уингз» Стиви Айзерман сможет сделать так, чтобы команда начала добавлять и выходить в плей-офф.

И конечно, изучая команды НХЛ, мы смотрим новые тренды и тенденции…

– Вы перенимаете в «Торпедо» новинки из НХЛ?

– А почему нет? Конечно! Допустим, игра Драйзайтля, Нюджент-Хопкинса и Макдэвида в «Эдмонтоне» всегда мне импонировала. Такие вещи мы будем брать оттуда, потому что на самом деле это фантастические игроки.

Или тот же «Колорадо», где выступают Маккиннон, Ландескуг, Рантанен, Макар – на хоккее этих людей можно учиться.

Для нас все двери открыты. И мы пытаемся играть в такой хоккей, чтобы наши ребята смотрели на уровень мировых звезд, дотягиваясь до них – чтобы быть не хуже, а может, и в чем-то лучше, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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5 комментариев

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Александр Сметанин
Это как? Будут говорить Атанасову кататься так же виртуозно как МакДи?
+2
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Матроскин52
А ведь может так случиться что Игорь Николаевич уедет в НХЛ потренировать тамошних пионеров…
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Dimas_Olha_90
Как это не «скрепно» )))
P.S. Торпедо - красавцы.
+1
-1
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Владислав Бондарчук
Вот это система?
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