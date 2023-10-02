Ларионов о том, перенимает ли «Торпедо» тренды из НХЛ: «Конечно! Игра Макдэвида, Драйзайтля и Нюджент-Хопкинса всегда мне импонировала. Такие вещи будем брать оттуда»

Игорь Ларионов рассказал, что ему импонирует игра Коннора Макдэвида.

– Скоро стартует сезон . Какая интрига вам интереснее всего? Обгонит ли Овечкин по голам Гретцки? Станет ли снова крутым « »? Победит ли «Каролина» в плей-офф?

– Я пока стараюсь не обращать внимание на то, что происходит в НХЛ. Смотрю мимолетом на тренировочные лагеря. Потому что для меня эта история знакома, когда идет просмотр разных игроков. Не скажу, что ожидаю сейчас что-то феноменальное.

Если в деталях, то хочется, чтобы «Детройт» уже начал быть «Детройтом», который сильно выступал в наши времена. Надеюсь, что генменеджер «Ред Уингз» сможет сделать так, чтобы команда начала добавлять и выходить в плей-офф.

И конечно, изучая команды НХЛ, мы смотрим новые тренды и тенденции…

– Вы перенимаете в «Торпедо» новинки из НХЛ?

– А почему нет? Конечно! Допустим, игра Драйзайтля, Нюджент-Хопкинса и Макдэвида в « » всегда мне импонировала. Такие вещи мы будем брать оттуда, потому что на самом деле это фантастические игроки.

Или тот же « », где выступают Маккиннон, Ландескуг, Рантанен, Макар – на хоккее этих людей можно учиться.

Для нас все двери открыты. И мы пытаемся играть в такой хоккей, чтобы наши ребята смотрели на уровень мировых звезд, дотягиваясь до них – чтобы быть не хуже, а может, и в чем-то лучше, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.