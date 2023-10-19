Болельщики «Торпедо» написали письмо Морозову с просьбой об отставке и проверке на детекторе лжи главного арбитра КХЛ Анисимова

Теги Сибирь Торпедо болельщики судьи Алексей Морозов КХЛ Алексей Анисимов судья Александр Соин Николай Акузовский Чемпионат.com Хоккей

Болельщики «Торпедо» попросили об отставке главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова.

Болельщики команды написали письмо президенту КХЛ Алексею Морозову по итогам матче против «Сибири» (4:5 Б).

«17 октября 2023 года в матче «Торпедо» (г. Нижний Новгород) – «Сибирь» (Новосибирская область) произошли два эпизода, трактовка которых главными судьями данной игры была, мягко говоря, неоднозначная, если не сказать прямо: явно в пользу команды соперника.

На 39-й минуте указанной встречи игрок команды «Сибирь» Прохоркин Н. умышленно нанес повреждение запрещённым приёмом «колено в колено» игроку «Торпедо» Атанасову В., за что получил только две минуты (малый штраф) вместо матч-штрафа (5+20 минут).

На 40-й минуте данной встречи судьи не засчитали чистейший гол И.И. Ларионова-младшего под предлогом того, что нападающий Фирстов В. якобы помешал вратарю «Сибири» Красоткину А. отразить бросок.

Хотя неоднократный видеоповтор подтвердил, что вратарь соперника сам сбил с ног Фирстова В., от чего он и упал ему на спину.

Мы, болельщики ХК «Торпедо» (г. Нижний Новгород) считаем, что данные два эпизода явились результативными ошибками судейской бригады Акузовский Н. – Соин А., так как негативно для нижегородской команды повлияли на исход данного матча.

Такие эпизоды (с предвзятым судейством) происходят с нашей командой не в первый раз, на что на послематчевой пресс-конференции указал главный тренер Ларионов И.Н. (за что, конечно, будет оштрафован лигой на 300 тыс. рублей).

Уважаемый Алексей Алексеевич, Вы были профессиональным хоккеистом, образцом чистой игры, являетесь двукратным чемпионом мира.

Убедительно просим Вас честно и открыто разобраться в данной ситуации, отправить в отставку главного арбитра лиги Анисимова А.В., предварительно проверив его на детекторе лжи (по аналогии с футболом) на предмет закулисных договоренностей, влияющих на (не) справедливое судейство и, как следствие, на результаты матчей.

Болельщики ХК «Торпедо» (г. Нижний Новгород)», – говорится в тексе письма, приведенного телеграм-каналом «Хоккейные сливки».

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12 комментариев

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Roman Kostyuchenko
Прошу не приобщать всех болельщиков ТОРПЕДО к этому идиотскому письму!!!!
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Матроскин52
Будем ждать ответа… Нестандартная ситуация!
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HockeyMan
Не смотрел этот матч, но Анисимов уже порядком поднадоел
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Ыжык
В прошлом году в матче с Авангардом игроку Омска выдали матчштраф. Авангард в этом меньшинстве пропустил дважды и проиграл матч. Вот про этот матч https://www.sports.ru/tribuna/blogs/about_khl/3080441.html
Уже в Омске, у вратаря Авангарда просто украли сухарь, засчитав несуществующую шайбу. Оба эпизода были признаны ошибками судей. Болельщики торпедо не хотят и про это написать?
Вот честно, глядя на Торпедо совсем не чувствуется что их судьи гнобят.
+2
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Rjcnbr
Эту клоунаду из футбола решили перенести и в хоккей, ещё и свой любимый детектор лжи не забыли. Ну волжане дают
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Сергей Орлов
Пишите сразу Путину, чего уж.
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Эд..19
Гыг )))) Когда искромётный хоккей, так нравящийся болельщикам, не приносит результата ))) Сразу виновного нашли, хотя причина вовсе не там )
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Stepan Alexandrovich
Ответ Матроскин52
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Как соловей лета))
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Операция Ы
Видимо Сибирь нехило так занесла, судя по тексту))
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Рокко Сиффредди
Из-за одного матча регулярки такую чушь придумали.
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