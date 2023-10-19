Ларионов о 4:5 от «Сибири»: «Сами себе выстрелили в ногу при счете 3:1, совершая 2 удаления подряд, ошибаясь в средней зоне»

Игорь Ларионов подвел итоги матча против «Сибири» (4:5 Б).

«Наконец мы забили много голов, но, к сожалению, ушли с одним очком. Четыре пропущенных шайбы – это не то, что мы хотим видеть. Мы дарим соперникам подарки, которых в ответ не получаем.

Причину того, что каждый период мы начинали выигрывать, а потом позволяли соперникам догонять, вижу в психологии. При счете 3:1 сами себе выстрелили в ногу, совершая два удаления подряд или ошибаясь в средней зоне, позволяя соперникам убежать «один на один».

Такие матчи эмоционально нагружают команду. За минуту до конца проиграли в Ярославле, за две с половиной проиграли «Спартаку», а [в этом матче] за 17 секунд до конца дали « » сравнять счет.

находится в сложной психологической ситуации, даем ему время на адаптацию, поэтому он во второй половине матча не играл. Ему нужно сбросить все то, что было в прошлом и начать свою карьеру с чистого листа.

Почему выпустили Кручинина в овертайме, несмотря на повреждение, из-за которого он не играл в третьем периоде? Во-первых, хотели, чтобы у него пульс заработал перед серией бросков. А во-вторых, держали в уме, что он диспетчер, который может послать партнера в атаку, может быть не быстротой ног, но быстротой мысли», – сказал главный тренер «Торпедо» .

«Сибирь» прервала серию из 6 поражений подряд, обыграв «Торпедо». Команда Ларионова проиграла 4 из 5 последних матчей