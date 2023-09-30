Ларионов после 2:5 от «Сочи»: «То, чего ребята достигли в этот месяц, выше всяких похвал. Когда-то наступает психологический спад, усталость. У нас есть время, чтобы восстановиться»

Игорь Ларионов высказался после матча против «Сочи» (2:5).

«Соперника с победой и хорошей игрой. Титанические усилия наших ребят. Хороший месяц сентябрь, к сожалению, не сумели завершить его победой, но гордимся настроем, который команда проявила в этот сложный период. Сейчас время перевести дыхание и готовиться к следующему матчу.

Дебют Линча? Для игрока, который только что приехал, плюс разница во времени… Но чем хороши профессионалы – они на эти вещи внимания не обращают, играют в любых условиях. Рад, что он сразу же вошел в игру, отдал хороший пас и забил хороший гол. Это позитив.

Пять лет « » не удавалось выиграть в Нижнем? «Сочи» играет хорошо, они неспроста выиграли шесть матчей подряд, это не так просто сделать в этой лиге. Не хочу давать оправдания поражению, но когда играешь на пределе… Сложный месяц! И то, чего ребята достигли в этот месяц, это выше всяких похвал.

Когда-то наступает какой-то спад – психологический спад, усталость. У нас есть время, чтобы восстановиться, забыть этот матч и двигаться дальше. Мы не можем грустить и думать о том, что произошло сегодня. Это уже история, завтра будет новый день.

Пока не готов дать ответ на вопрос, с кем будет играть Линч в следующих матчах. Это первая встреча, у нас вышел , нужно время, чтобы нащупать игровой ритм. Бобби тоже играл первый матч, практически не тренировался с командой.

Нет времени для тренировок, игры через день, больше думаем о восстановлении. Первая полноценная тренировка будет только в понедельник. Пока у нас есть мысли, но не хочу их озвучивать. Надо посмотреть состояние других игроков и где мы можем сделать четыре сбалансированных звена, которые будут в состоянии играть в тот хоккей, который мы показывали весь месяц», – сказал главный тренер « » .