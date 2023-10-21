Купер считает, что между «Тампой» и «Торонто» зарождается принципиальное соперничество: «Когда команды встречаются в плей-офф несколько лет подряд, в них разгорается огонь»

Джон Купер считает, что у «Торонто» и «Тампы» зарождается принципиальное соперничество .

Команды встречались в плей-офф НХЛ в двух прошлых сезонах. В 2022 году победу в серии одержала « » (4-3), в 2023-м – « » (4-2).

«Я действительно думаю, что между нами зарождается [соперничество] просто из-за того простого факта, что когда вы встречаетесь в плей-офф несколько лет подряд, в обеих командах разгорается огонь.

Этот летний перерыв, конечно, был долгим для нас и немного короче для них, но ненамного. Я думаю, что эти команды хотят вернуться туда, где они были. И учитывая то, что нас преследуют и другие команды, внезапно эти игры становятся немного более принципиальными.

Всякий раз, когда «Торонто» и «Тампа» встречаются, это веселые матчи, так что все должно быть хорошо», – сказал главный тренер «Тампы».

«Лайтнинг» сыграет с «Мейпл Лифс» в рамках регулярного чемпионата завтра, 22 октября. Начало матча – в 02:00 по московскому времени.