Сергачев о «Торонто»: «Не хочу им какие-то плюсики ставить, они не заслужили. Первый раунд прошли, а дальше нет. Не вижу повода для радости»

Михаил Сергачев не стал ставить плюсики «Торонто», выбившему «Тампу» из плей-офф.

«Лайтнинг» уступили «Лифс» в первом раунде Кубка Стэнли (2-4).

– Три месяца прошло после вылета от « ». В чем и когда вы проиграли эту серию?

– В овертаймах. Одну игру вообще не должны были до овертайма доводить, когда вели 4:1. У нас последние овертаймов 12 не получаются, не можем выиграть. Надо ломать эти плохие стереотипы о нас в плей-офф и начинать побеждать. Но вообще одного «почему» нет, много факторов. По статистике в этом плей-офф мы сыграли лучше, чем «Торонто», но проиграли. В прошлом году сыграли хуже, но выиграли.

– Фактор усталости имел большое значение?

– В плей-офф организм понимает, что даже если нет сил, то придется на морально-волевых вытягивать. Никто не думает об усталости. По крайней мере, я точно не чувствовал усталости. Я ощущал себя хорошо. Смотрю сейчас свои игры, смены, понимаю, что бегал нормально. И все ребята тоже. Не думаю, что этот фактор сыграл роль.

– Серия была довольно жесткая: вы потеряли Чернака, одну игру пропустил Хедман. Вам сильно доставалось?

– Я не хочу сейчас какие-то плюсики ставить «Торонто», они их не заслужили. Любые серии плей-офф жесткие. То, что кто-то вылетел, это стечение обстоятельств – неправильно плечо поставил, неудачно упал.

– Почему не хотите плюсики «Торонто» ставить?

– Ну, а зачем? Не думаю, что они их особо заслужили.

– Впервые за 19 лет первый раунд прошли же!

– Тут молодцы, прошли первый раунд, а дальше не прошли. Так что не вижу тут повода для радости, – сказал защитник « ».