Тренер «Торонто» Киф про 0-3 с «Флоридой»: «Мы выиграли у «Тампы» трижды подряд. Верим в себя»

Теги Торонто Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Шелдон Киф Хоккей

Шелдон Киф допускает, что «Торонто» отыграется в серии с «Флоридой» (0-3) в Кубке Стэнли.

«У нас хорошая команда, и она верит, что способна выиграть один матч. С этого и нужно начинать, правда?

Если посмотреть на ситуацию в целом, то она может казаться ошеломляющей, что многое против тебя. Надо начинать с одного матча, придать положительный импульс и идти вперед.

Не думаю, что мы показывали свой лучший хоккей. В последних двух матчах мы были на расстоянии одного броска. Мы точно в состоянии сделать все как надо.

В серии с «Тампой» мы выиграли 3 матча подряд. Мы верим в себя, но и против нас играет хорошая команда, которая усложнит задачу. Но то, что будет тяжело, и так подразумевается. Все, за что стоит бороться, дается нелегко.

«Флорида» чувствует себя комфортно, и наша задача – сделать так, чтобы она чувствовала себя менее комфортно. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы наша команда была готова победить в следующем матче и вернуть серию в Торонто», – сказал главный тренер.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
al77
тут три раза уже мало)
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
А мы в вас не верим
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Югай
Очнулся…. Хочет три раза подряд выиграть, забывает наверно что соперник тоже стоять не будет, или все надеется на фарт в матчах с Тампой… если бы не фарт хер бы они выиграли у Тампы, уже давно бы отдыхали …
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
curdboy
Ответ Mephi027
А мы в вас не верим
не только мы)) там, похоже, и сами болельщики Торонто не верят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Empress
У Вас нет Бобровского. Так что клюшечками помашете в следующем сезоне!
Кубок у Флориды.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Трубецкой
Флорида говорит пока пока!!! Хоть я и болел Торонто, но сегодня выкинут мусор
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий