Тренер «Торонто» Киф про 0-3 с «Флоридой»: «Мы выиграли у «Тампы» трижды подряд. Верим в себя»

Шелдон Киф допускает, что «Торонто» отыграется в серии с «Флоридой» (0-3) в Кубке Стэнли.

«У нас хорошая команда, и она верит, что способна выиграть один матч. С этого и нужно начинать, правда?

Если посмотреть на ситуацию в целом, то она может казаться ошеломляющей, что многое против тебя. Надо начинать с одного матча, придать положительный импульс и идти вперед.

Не думаю, что мы показывали свой лучший хоккей. В последних двух матчах мы были на расстоянии одного броска. Мы точно в состоянии сделать все как надо.

В серии с « » мы выиграли 3 матча подряд. Мы верим в себя, но и против нас играет хорошая команда, которая усложнит задачу. Но то, что будет тяжело, и так подразумевается. Все, за что стоит бороться, дается нелегко.

« » чувствует себя комфортно, и наша задача – сделать так, чтобы она чувствовала себя менее комфортно. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы наша команда была готова победить в следующем матче и вернуть серию в », – сказал главный тренер.