Илья Самсонов: «Торонто» перегорел после прохода «Тампы». Не повезло попасть на «Флориду» в таком состоянии – они реально доминировали»

Илья Самсонов отметил большой шаг «Торонто» вперед после выхода во 2-й раунд Кубка Стэнли.

– Почему вам не удалось провести первые два матча с «Флоридой» так же круто, как последние игры с « »?

– Я оцениваю свой плей-офф на уровне «хорошо». Я не играл так, чтобы команда выиграла кубок, но и провалом мою игру нельзя назвать. Сыграл нормально.

Чтобы команда взяла кубок, надо было показать себя, но в этот момент я получил эту нелепейшую травму.

Не хочу говорить, что я бы переиграл Серегу [Бобровского]. После драки кулаками не машут. Есть что есть.

Все равно мы сделали большой шаг, 19 лет команда не проходила первый раунд. С «Флоридой» действительно не получилось, но это все равно опыт.

Никто в нас вообще не верил, а мы прошли такую команду, как «Тампа». Это было очень сложно.

Я могу сказать, что это был самый тяжелый раунд плей-офф в моей жизни. Никогда так не уставал физически и психологически.

Думаю, мы перегорели после прохода «Тампы» и поэтому не смогли собраться на «Флориду». Третий и четвертый матчи первого раунда мы играли очень здорово.

– Что чувствует вратарь, который переиграл самого Василевского? Вы ведь реально сыграли круче в первом раунде.

– Не хочу ничего плохого сказать про Васю, да, так получилось, что в этом году мы выиграли. Я весь год готовился к этой серии. Мы знали, что будем выходить на «Тампу».

Я знал, что будет тяжело. Так и оказалось. Может, по счету кажется, что было легко, мы выиграли серию 4-2, но в реальности было дико сложно.

Нам, наверное, немного не повезло попасть на «Флориду», которая в таком классном состоянии в этом году. Они реально доминировали.

Мы об этом разговаривали с Кайлом [Дубасом]. Я высказал мнение, что когда команда борется до последнего за плей-офф, то она в шикарном состоянии подходит к самому плей-офф.

Он сказал мне на это: «Лучше, как мы, выходить со второго места». Но я так не думаю, – сказал голкипер « » .