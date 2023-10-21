Форвард «Салавата» Хмелевски о 4:3 с «Северсталью»: «У них было много большинства, но мы нашли способ победить. Самонов отлично сыграл»

Теги Салават Юлаев Северсталь КХЛ Александр Самонов Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски оценил победу «Салавата Юлаева» над «Северсталью» (4:3) в КХЛ.

– Хорошая победа, это радует команду, потому что было тяжело. Они сравняли, но мы нашли способ выиграть. Мы учимся на ошибках. Приятно получить два очка. 

– Соперник во многом превзошел уфимскую команду в статистике. За счет чего удалось вам победить?

– Во-первых, Самонов отлично сыграл, он делал большие сэйвы. Мы верим в него, он может держать нас, когда у нас плохо идет игра. Мы пропустили в меньшинстве, у них было много большинства, но мы нашли способ победить, – сказал форвард «Салавата Юлаева».

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2 комментария

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Ачиваков Марат
Ну такие игры то - же чему - то учат. Хоршо, что выиграли, есть у нас команда и есть лидеры - это радует.
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Shaiba Bash
Хмель красавчик, надо бы его и на матч звезд протащить
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