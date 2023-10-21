Форвард «Салавата» Хмелевски о 4:3 с «Северсталью»: «У них было много большинства, но мы нашли способ победить. Самонов отлично сыграл»

Саша Хмелевски оценил победу «Салавата Юлаева» над «Северсталью» (4:3) в КХЛ.

– Хорошая победа, это радует команду, потому что было тяжело. Они сравняли, но мы нашли способ выиграть. Мы учимся на ошибках. Приятно получить два очка.

– Соперник во многом превзошел уфимскую команду в статистике. За счет чего удалось вам победить?

– Во-первых, отлично сыграл, он делал большие сэйвы. Мы верим в него, он может держать нас, когда у нас плохо идет игра. Мы пропустили в меньшинстве, у них было много большинства, но мы нашли способ победить, – сказал форвард « ».