Губернатор Приморского края неудовлетворен выступлением «Адмирала»: «Я думаю, результаты такие потому, что команда новая, молодая. Она себя еще покажет, но все зависит от тренера»

Теги КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Олег Кожемяко высказался о выступлении «Адмирала» в текущем сезоне КХЛ.

После 18 матчей приморцы с 12 очками замыкают таблицу Востока.

— Весь 2023 год вокруг хоккейного клуба «Адмирал» шел целый сериал с уходом лучшего вратаря КХЛ прошлого сезона Никиты Серебрякова в СКА. Говорят, что вы сумели пролоббировать, в том числе и найдя финансовые средства, продление им контракта весной, в результате чего в октябре он уехал в Питер не бесплатно, а с очень выгодной компенсацией владивостокскому клубу.

— Вообще это дело менеджера и команды. Поэтому мы никогда не вмешиваемся ни в подбор игроков, ни в обмены.

Вы знаете, к сожалению, пока не можем в этом сезоне быть удовлетворены выступлением «Адмирала». Я думаю, результаты такие потому, что команда новая, молодая. Она себя еще покажет, но все зависит от тренера. Мы будем помогать ему, советоваться, но стараемся в дела тренера, постановку игры, в подбор игроков не влезать. Это сугубо его дело.

А наше дело — только обеспечить тренера всеми необходимыми условиями. В прошлом сезоне результат был хороший — мы очень довольны, – сказал губернатор Приморского края.

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