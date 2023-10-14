Тамбиев об 1:3 от «Лады»: «Большие вопросы, претензии к нападающим «Адмирала» – уже какую игру больше одного гола не забиваем»

Теги Лада КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев заявил о претензиях к нападающим «Адмирала».

«Адмирал» проиграл «Ладе» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Упорная игра, боевая. В принципе необязательный гол в раздевалку пропустили за четыре секунды до сирены.

Говорили, что соперник очень хорошо, мощно и нагло играет на пятаке, но пропустили все-таки этот момент.

Есть у меня большие вопросы, даже претензии к нападающим – уже какую игру больше одного гола мы не забиваем.

Реализация моментов, создание голевых моментов, последний пас, последний бросок – все это пока не на высоком уровне.

Там, где надо разобраться, мы не разбираемся, где нужно сыграть креативно, интеллектом хоккейным. Здесь большие у меня вопросы к нападающим. 

Первая шайба соперника не была переломной, но была необязательной.

Во втором периоде игра шла до гола, мы пропустили в меньшинстве после удаления в зоне атаки.

Необязательные вещи, за них соперник наказывает. Так нельзя делать», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

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2 комментария

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Михаил Барвинский
пора понять давно, что прошлый сезон это просто фарт, не более!!!!! Теперь всё встало на свои места..... А то кубок Гагарина он выиграть собрался.....
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vermut691
Где твой вратарь?
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