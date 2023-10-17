Тамбиев о 0:5: «Исполнительское мастерство игроков СКА в завершении сказалось. Они нас наказали за ошибки»

Теги СКА КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев оценил поражение «Адмирала» от СКА (0:5) в КХЛ.

«При хорошей игре в первом периоде пропустили первый гол в меньшинстве. Еще один гол – в первой смене второго периода. Нить игры мы потеряли, инициатива перешла к сопернику. Начались качели.

Исполнительское мастерство игроков СКА в завершении сказалось. Они нас наказали за наши ошибки. Первый период мне понравился, но только первый период», – сказал главный тренер «Адмирала».

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2 комментария

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Козя Куст
Вот хоть прибейте, не понимаю я такого. Травят про потолки зарплат, про необходимость развивать спорт, делать его привлекательнее, чтоб люди приходили и семьи за собой вели. При всём уважении и старании к игрокам ХК "Адмирала", прошлый год был лишь вспышкой, отчасти и везением. У нас нет соревновательного равенства, если кто-то на переферии зажигать начинает, его тут же забирает Питер или Москва, а клубы типа Адмирала служат для удовлетворения эга "грандов". Честно, просто досада некая возникает, смотреть на поприще того или иного матча, где результат заведомо известен, - это грусть. И это в целом недуг для всей КХЛ. 🤷‍♂️
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Machine Head
Проиграть команде собранной из лучших игроков КХЛ на чужом поле с самолетными ногами не зазорно.
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