Тамбиев о 0:5: «Исполнительское мастерство игроков СКА в завершении сказалось. Они нас наказали за ошибки»

Леонид Тамбиев оценил поражение «Адмирала» от СКА (0:5) в КХЛ.

«При хорошей игре в первом периоде пропустили первый гол в меньшинстве. Еще один гол – в первой смене второго периода. Нить игры мы потеряли, инициатива перешла к сопернику. Начались качели.

Исполнительское мастерство игроков в завершении сказалось. Они нас наказали за наши ошибки. Первый период мне понравился, но только первый период», – сказал главный тренер « ».