Дебринкет возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 8 (5+3) очками в 4 играх. Драйзайтль и Малкин – ближайшие преследователи

Теги Питтсбург Детройт Эдмонтон Евгений Малкин НХЛ Леон Драйзайтль Алекс Дебринкет Хоккей

Алекс Дебринкет стал лидером гонки бомбардиров НХЛ.

Форвард «Детройта» забил два гола и сделал результативную передачу в матче с «Питтсбургом» (6:3).

25-летний американец – первый игрок, набравший 8 очков в текущем чемпионате НХЛ. На счету Дебринкета 5 голов и 3 передачи.

Ближайшими преследователями американца в гонке бомбардиров являются нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (4 гола и 3 передачи по итогам 3 проведенных матчей) и форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (3+4 в 4 играх).

Подробную статистику нападающего «Ред Уингс» можно посмотреть здесь.

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4 комментария

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Lokomotiv__1992
Не зря выходил в пустые шакалить.. . На первом месте зато
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ruslanych
Ответ Lokomotiv__1992
Не зря выходил в пустые шакалить.. . На первом месте зато
Шайбы не пахнут) У Детройта нападение приличное, Дебрикент имеет все шансы под полтос выбить в сезоне.
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Lokomotiv__1992
Ответ ruslanych
Шайбы не пахнут) У Детройта нападение приличное, Дебрикент имеет все шансы под полтос выбить в сезоне.
Ну да все забудут что он Шакал ) , но чисто по человечески мог бы дать и 4 звену очки набрать . Любому из них эта шайба дороже чем ему .. Пусть возьмёт эту шайбу домой и любуется теперь на неё!
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Lokomotiv__1992
Я ничего не имею против того что бы забивали в пустые ворота… Вышли отыграли в защите, забили, обычное дело . Но тут другой случай , соперник проигрывает в 2 шайбы и играет в меньшестве, Шакальчик спецом вышел забивать эту шайбу, тут и в защите играть не надо было и сопротивления нету когда забиваешь. Позорный проступок
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