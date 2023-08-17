Петри о переходе в «Детройт»: «Хотел играть здесь всю жизнь. Когда растешь, наблюдая за командой, всегда представляешь, как носишь ее форму»

Теги Детройт НХЛ Джефф Петри Детройт Джей Ти Комфер Алекс Дебринкет Хоккей

Джефф Петри поделился эмоциями после перехода в «Детройт».

35-летний защитник перешел в «Детройт» в результате обмена из «Монреаля» на Густава Линдстрема и условный выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025.

В «Детройте» Петри взял 46-й номер, под которым его отец Дэн Петри выступал за бейсбольную команду «Детройт».

«Ты растешь, наблюдая за командой, и всегда проигрываешь в уме то, как ты носишь эту форму. Продолжаешь думать: «Когда же представится такая возможность? Возможно ли это?

Я всегда хотел провести год здесь – возможно, в конце карьеры или когда представилась бы такая возможность. Звонок [из «Детройта»] был для меня совершенно особенным моментом.

«Детройт» был номером один в моем списке. Я хочу играть здесь, я хотел этого всю свою жизнь. Мне нравится то, что я вижу, когда смотрю на этот список.

Думаю, вы видите, что некоторые молодые игроки за последние пару лет набираются опыта и начинают понимать, какова их роль в лиге. С такими игроками, как Алекс Дебринкет и Джей Ти Комфер, можно заметить, что состав начинает пополняться.

Я рад приступить к работе и сделать все, что в моих силах, чтобы помочь этой команде продолжать идти вперед», – сказал Петри.

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