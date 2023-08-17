Петри о переходе в «Детройт»: «Хотел играть здесь всю жизнь. Когда растешь, наблюдая за командой, всегда представляешь, как носишь ее форму»

Джефф Петри поделился эмоциями после перехода в «Детройт».

35-летний защитник перешел в «Детройт» в результате обмена из «Монреаля» на Густава Линдстрема и условный выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025.

В « » Петри взял 46-й номер, под которым его отец Дэн Петри выступал за бейсбольную команду «Детройт».

«Ты растешь, наблюдая за командой, и всегда проигрываешь в уме то, как ты носишь эту форму. Продолжаешь думать: «Когда же представится такая возможность? Возможно ли это?

Я всегда хотел провести год здесь – возможно, в конце карьеры или когда представилась бы такая возможность. Звонок [из «Детройта»] был для меня совершенно особенным моментом.

«Детройт» был номером один в моем списке. Я хочу играть здесь, я хотел этого всю свою жизнь. Мне нравится то, что я вижу, когда смотрю на этот список.

Думаю, вы видите, что некоторые молодые игроки за последние пару лет набираются опыта и начинают понимать, какова их роль в лиге. С такими игроками, как и , можно заметить, что состав начинает пополняться.

Я рад приступить к работе и сделать все, что в моих силах, чтобы помочь этой команде продолжать идти вперед», – сказал Петри.