Дебринкет о переходе в «Детройт»: «Я вырос здесь и болел за клуб в детстве. Вряд ли кто-то сейчас более счастлив, чем мои родители»

Теги Детройт НХЛ Алекс Дебринкет Хоккей

Алекс Дебринкет доволен тем, что будет играть за «Детройт» – клуб из родного штата.

25-летний американец подписал с «Ред Уингс» контракт на 4 года с кэпхитом 7,875 миллиона долларов. 

Форвард провел детство в Фармингтон-Хиллс (Мичиган) – одном из пригородов Детройта. 

«Это захватывающий момент. Я вырос здесь и в детстве болел за «Детройт». Так что это исполнение мечты.

Вряд ли кто-то сейчас более счастлив, чем мои родители. Вся семья в сборе, все счастливы.

В начале моей карьеры «Детройт» был в перестройке. Сейчас команда хочет выбраться из этого состояния. За последние годы ее уровень явно стал выше. 

Я рад, что стал частью этого. Рад присоединиться к ребятам, считаю, что у команды есть потенциал», – сказал Дебринкет

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3 комментария

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Misson
"С детства за Ред Уингз" - эту фразу могут сказать миллионы хоккейных болельщиков. В России так точно Детройт - самая популярная команда НХЛ.
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+2
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iron_m
Ответ Misson
"С детства за Ред Уингз" - эту фразу могут сказать миллионы хоккейных болельщиков. В России так точно Детройт - самая популярная команда НХЛ.
О да! Детройт... 1995 год... Красота!
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Mebius
Когда получилось съехать от родителей, но не на совсем
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