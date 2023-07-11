Дебринкет о переходе в «Детройт»: «Я вырос здесь и болел за клуб в детстве. Вряд ли кто-то сейчас более счастлив, чем мои родители»

Алекс Дебринкет доволен тем, что будет играть за «Детройт» – клуб из родного штата.

25-летний американец подписал с «Ред Уингс» контракт на 4 года с кэпхитом 7,875 миллиона долларов.

Форвард провел детство в Фармингтон-Хиллс (Мичиган) – одном из пригородов Детройта.

«Это захватывающий момент. Я вырос здесь и в детстве болел за «Детройт». Так что это исполнение мечты.

Вряд ли кто-то сейчас более счастлив, чем мои родители. Вся семья в сборе, все счастливы.

В начале моей карьеры «Детройт» был в перестройке. Сейчас команда хочет выбраться из этого состояния. За последние годы ее уровень явно стал выше.

Я рад, что стал частью этого. Рад присоединиться к ребятам, считаю, что у команды есть потенциал», – сказал .