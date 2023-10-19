Малкин делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с Драйзайтлем, набрав 7 очков в 4 играх и уступая лишь Дебринкету

Теги Питтсбург Детройт Эдмонтон Евгений Малкин НХЛ Леон Драйзайтль Алекс Дебринкет Хоккей

Евгений Малкин входит в группу лидеров в гонке бомбардиров НХЛ.

Нападающий «Питтсбурга» забил гол в матче с «Детройтом» (3:6). После 4 игр, проведенных в текущем чемпионате, на счету Малкина 7 (3+4) очков. Столько же набрал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (4 гола и 3 передачи по итогам 3 проведенных матчей).

Единоличным лидером является нападающий «Ред Уингс» Алекс Дебринкет (5+3 в 4 играх). Только он уже успел набрать 8 очков в текущем чемпионате.

Подробную статистику Малкина можно посмотреть здесь.

У «Питтсбурга» получится. Дубас реально прокачал глубину, а Малкин и Кросби все еще жгут

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2 комментария

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42mk@
Женя, 38 годиков
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Birdman
Детройт как обычно на полном ходу въезжает в сезон, а потом к концу оказывается месте на 10-12. Дебринкат пока прям находка для них
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