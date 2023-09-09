Штюцле об уходе Дебринкета из «Оттавы»: «Мы хотели, чтобы он остался. Но если ты сам этого не хочешь, то удачи в пути»

Тим Штюцле высказался об уходе Алекса Дебринкета из «Оттавы».

25-летний форвард, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, не договорился с «Сенаторс» о новом контракте и был обменян в «Детройт».

Он подписал с «Ред Уингс» 4-летний контракт на 31,5 млн долларов (кэпхит – 7,875 млн).

«Если он не хотел оставаться здесь, то я бы не хотел его уговаривать. Нас это устраивает. Да, мы все хотели, чтобы он остался и был частью этой команды. Он отличный парень, отличный игрок.

Но если ты сам этого не хочешь, то удачи в пути», – сказал форвард канадского клуба.