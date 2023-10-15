Евгений Малкин: «Я соскучился по хоккею. Хотелось бы добиться достижений в этом году, выбить какие-то круглые цифры»

Евгений Малкин отметил, что его радует ажиотаж вокруг «Питтсбурга».

– Вы выглядите отдохнувшим. Впервые в карьере НХЛ вы не попали в плей-офф, у вас было долгое лето. И теперь вы играете так, что будто 10 лет скинули!

– Хотелось бы, но рано говорить – впереди длинный сезон, и все может перевернуться уже в следующем матче. Думаю, что не только я, но и весь «Питтсбург» играет с большим желанием. Видно, что ребята в хорошем настроении. Даже при 0:1 с «Калгари» в раздевалке после двух периодов была неплохая атмосфера. Мы поддерживали друг друга.

Да, я чувствую себя неплохо, и вы правильно сказали, что я отдохнул. Хочется поиграть в хоккей подольше! Плюс понимаю, что у нас хорошее звено, сильная команда. Новый генеральный менеджер делает все для победы. Мы должны как минимум попасть в плей-офф. Рано говорить, но мысли только об этом.

А за себя скажу, что соскучился по хоккею. Хотелось бы добиться достижений в этом году, выбить какие-то круглые цифры. Все равно это держится в голове. Я на этом не зациклен, но иногда задумаешься или где-то об этом прочитаешь…

– Вам осталось 27 голов, чтобы забросить 500 шайб в карьере…

– Будем стараться, и меня радует ажиотаж вокруг «Питтсбурга» в последних двух матчах. Но это только старт чемпионата. Давайте не будем слишком забегать вперед, – сказал нападающий « » .

Малкин делит с Могильным 3-е место по голам в НХЛ среди россиян (473)