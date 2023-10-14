Салливан про 1+3 Малкина с «Вашингтоном»: «Когда он находит свою игру, то доминирует на уровне всей лиги»

Майк Салливан отметил удачную игру Евгения Малкина в матче с «Вашингтоном».

Российский форвард помог « » обыграть «Кэпиталс» (4:0) в регулярном чемпионате , набрав 4 (1+3) очка.

«Я ожидал, что сегодня Джино найдет свою игру. Когда это происходит, то кажется, что шайба следует за ним.

Пас на Райлли Смита в конце игры был невероятным. Все началось с того, что он вернулся назад и завладел шайбой.

Сегодня он играл на обоих концах площадки. Он отлично поработал. Когда он находит свою игру, то доминирует на уровне всей лиги», – сказал главный тренер «Пингвинс».

Малкин набрал 1+3 в матче с «Вашингтоном», став 1-й звездой