Салливан про 1+3 Малкина с «Вашингтоном»: «Когда он находит свою игру, то доминирует на уровне всей лиги»
Майк Салливан отметил удачную игру Евгения Малкина в матче с «Вашингтоном».
Российский форвард помог «Питтсбургу» обыграть «Кэпиталс» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 4 (1+3) очка.
«Я ожидал, что сегодня Джино найдет свою игру. Когда это происходит, то кажется, что шайба следует за ним.
Пас на Райлли Смита в конце игры был невероятным. Все началось с того, что он вернулся назад и завладел шайбой.
Сегодня он играл на обоих концах площадки. Он отлично поработал. Когда он находит свою игру, то доминирует на уровне всей лиги», – сказал главный тренер «Пингвинс».
Раз 5 пересмотрел.