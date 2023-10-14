Салливан про 1+3 Малкина с «Вашингтоном»: «Когда он находит свою игру, то доминирует на уровне всей лиги»

Теги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин НХЛ Майк Салливан Хоккей

Майк Салливан отметил удачную игру Евгения Малкина в матче с «Вашингтоном».

Российский форвард помог «Питтсбургу» обыграть «Кэпиталс» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 4 (1+3) очка. 

«Я ожидал, что сегодня Джино найдет свою игру. Когда это происходит, то кажется, что шайба следует за ним.

Пас на Райлли Смита в конце игры был невероятным. Все началось с того, что он вернулся назад и завладел шайбой. 

Сегодня он играл на обоих концах площадки. Он отлично поработал. Когда он находит свою игру, то доминирует на уровне всей лиги», – сказал главный тренер «Пингвинс». 

Малкин набрал 1+3 в матче с «Вашингтоном», став 1-й звездой

5 комментариев

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Einfach Safari
когда малыч находит свою игру, он лучший игрок в мире с отрывом: КС 09 и ЧМ 12 тому доказательство
+11
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+11
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За Валенсию с 1999
Ответ Einfach Safari
когда малыч находит свою игру, он лучший игрок в мире с отрывом: КС 09 и ЧМ 12 тому доказательство
притом, с гигантским отрывом
+7
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+7
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shahmur
Возможно скоро переподписание контракта? или просто избавился от травм и провел удачную предсезонку.
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dem
Пас Джино на Смита просто космос.
Раз 5 пересмотрел.
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Болельщик МГ
Ответ Einfach Safari
когда малыч находит свою игру, он лучший игрок в мире с отрывом: КС 09 и ЧМ 12 тому доказательство
Да. Но многие его недооценивают всё равно
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