Сергей Коньков: «Овечкин – большой мастер и знает, что изменить в своей игре, чтобы был результат. Прошло всего 2 матча, не стоит делать выводы»

Сергей Коньков оценил игру Александра Овечкина в начале сезона НХЛ.

38-летний капитан « » не набрал очков в двух стартовых играх сезона. В матче с «Калгари» (3:2 Б) ни разу не бросил в створ ворот.

«Прошло всего два матча и не стоит делать какие-то преждевременные выводы. В любом случае Александр – большой мастер и знает, что изменить в своей игре, чтобы был результат.

Не нужно забывать, что хоккей – командная игра и от взаимодействия партнеров тоже многое зависит. Думаю, что Александр свои очки наберет. Может, в этом году понадобится больше времени для разгона и набора привычной статистики.

Понятно, что к лидеру, к человеку, который является легендой , более пристальное внимание. С каждым годом все тяжелее и тяжелее, все тебя изучили, знают от и до, и поэтому надо искать какие-то другие пути.

Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Но я не сомневаюсь, что Александр сможет радовать нас и всю лигу своей результативной игрой», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.