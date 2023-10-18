Сергей Коньков: «Овечкин – большой мастер и знает, что изменить в своей игре, чтобы был результат. Прошло всего 2 матча, не стоит делать выводы»

Теги Вашингтон Сергей Коньков Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Сергей Коньков оценил игру Александра Овечкина в начале сезона НХЛ.

38-летний капитан «Вашингтона» не набрал очков в двух стартовых играх сезона. В матче с «Калгари» (3:2 Б) Овечкин ни разу не бросил в створ ворот.

«Прошло всего два матча и не стоит делать какие-то преждевременные выводы. В любом случае Александр – большой мастер и знает, что изменить в своей игре, чтобы был результат.

Не нужно забывать, что хоккей – командная игра и от взаимодействия партнеров тоже многое зависит. Думаю, что Александр свои очки наберет. Может, в этом году понадобится больше времени для разгона и набора привычной статистики.

Понятно, что к лидеру, к человеку, который является легендой НХЛ, более пристальное внимание. С каждым годом все тяжелее и тяжелее, все тебя изучили, знают от и до, и поэтому надо искать какие-то другие пути.

Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Но я не сомневаюсь, что Александр сможет радовать нас и всю лигу своей результативной игрой», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

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1 комментарий

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Магомед Саид Амирханов
Саня не сдаваться!!!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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