Каменский об игре Овечкина: «Не стоит торопиться с выводами! Он уже все всем доказал. Все будет нормально»
Валерий Каменский призвал не торопиться с выводами по игре Александра Овечкина.
38-летний капитан «Вашингтона» не набрал очков в 2 стартовых играх сезона НХЛ. В матче с «Калгари» (3:2 Б) нападающий ни разу не бросил в створ ворот.
«У них сезон только начался. Старты бывают разные. Сейчас только начало сезона.
Не стоит торопиться с выводами! Он уже все всем доказал. Все будет нормально», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.
Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 822 шайбами. Лидирует Уэйн Гретцки (894).
Неправильно это.