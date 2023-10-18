Каменский об игре Овечкина: «Не стоит торопиться с выводами! Он уже все всем доказал. Все будет нормально»

Валерий Каменский призвал не торопиться с выводами по игре Александра Овечкина.

38-летний капитан « » не набрал очков в 2 стартовых играх сезона НХЛ. В матче с «Калгари» (3:2 Б) нападающий ни разу не бросил в створ ворот.

«У них сезон только начался. Старты бывают разные. Сейчас только начало сезона.

Не стоит торопиться с выводами! Он уже все всем доказал. Все будет нормально», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории с 822 шайбами. Лидирует Уэйн Гретцки (894).