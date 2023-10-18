Каменский об игре Овечкина: «Не стоит торопиться с выводами! Он уже все всем доказал. Все будет нормально»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Валерий Каменский Спорт-Экспресс Хоккей

Валерий Каменский призвал не торопиться с выводами по игре Александра Овечкина.

38-летний капитан «Вашингтона» не набрал очков в 2 стартовых играх сезона НХЛ. В матче с «Калгари» (3:2 Б) нападающий ни разу не бросил в створ ворот. 

«У них сезон только начался. Старты бывают разные. Сейчас только начало сезона.

Не стоит торопиться с выводами! Он уже все всем доказал. Все будет нормально», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли. 

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 822 шайбами. Лидирует Уэйн Гретцки (894). 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Вообще-то сезон уже идет. Речь же не только о личных результатах. Контракт, интересы команды. Это работа в конце концов.
Неправильно это.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий