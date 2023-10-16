20-летний Плешков сыграл на ноль в 3-й раз в сезоне – отразил 31 бросок «Адмирала». Вратарь СКА выиграл 5 из 7 игр в чемпионате

Артемий Плешков провел третий матч на ноль в сезоне КХЛ.

обыграл « » (5:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

20-летний голкипер питерской команды не пропустил ни одной шайбы, отразив 31 бросок.

В первом периоде он парировал 14 бросков, во втором – 7, в третьем – 10.

Ранее в этом сезоне вратарь сыграл на ноль в матче против «Амура» (4:0) и «Сибири» (3:0). Плешков выиграл пять из семи матчей в текущем сезоне .