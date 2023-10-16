20-летний Плешков сыграл на ноль в 3-й раз в сезоне – отразил 31 бросок «Адмирала». Вратарь СКА выиграл 5 из 7 игр в чемпионате

Теги СКА КХЛ Адмирал Артемий Плешков Хоккей

Артемий Плешков провел третий матч на ноль в сезоне КХЛ.

СКА обыграл «Адмирал» (5:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

20-летний голкипер питерской команды Артемий Плешков не пропустил ни одной шайбы, отразив 31 бросок.

В первом периоде он парировал 14 бросков, во втором – 7, в третьем – 10.

Ранее в этом сезоне вратарь сыграл на ноль в матче против «Амура» (4:0) и «Сибири» (3:0). Плешков выиграл пять из семи матчей в текущем сезоне КХЛ.

7 комментариев

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Андрей Андреев
Плешков молодец конечно,при такой обороне даже три на ноль это похвально
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Андрей Андреев
Ответ гузяка
ну вообще на Западе только Локо чуть меньше пропустил. Нормальная оборона
Ну чудит она часто)
+1
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Дмитрий9779
Артемий молодец!
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rinat_rin
Сочи избавились от Плешкова, чтобы он не создавал конкуренцию Третьяку.
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Огюст
Хорошо парень играет в воротах -три сухаря , не смотря кто был соперник ,достижение за столько игр для молодого!
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гузяка
Ответ Андрей Андреев
Плешков молодец конечно,при такой обороне даже три на ноль это похвально
ну вообще на Западе только Локо чуть меньше пропустил. Нормальная оборона
0
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0
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