Бориса Ротенберга пригласили в раздевалку СКА после победы над «Адмиралом». Главный тренер команды выложил фото с отцом
Отец Романа Ротенберга посетил раздевалку СКА.
Питерская команда победила «Адмирал» (5:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
После игры в раздевалку СКА по случаю празднования в России Дня отца был приглашен Борис Ротенберг – отец главного тренера СКА Романа Ротенберга.
Также Роман Ротенберг опубликовал фотографию с отцом на фоне фразы «Без страха и упрека» – слогана СКА в этом сезоне.
Насчёт страха хз. Эти ребята уж точно в России ничего не боятся, так как они короли жизни тут. А вот насчёт упрёка 😂
К ним только упрёки и ничего больше 🤡