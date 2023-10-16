Бориса Ротенберга пригласили в раздевалку СКА после победы над «Адмиралом». Главный тренер команды выложил фото с отцом

Теги СКА фото КХЛ Роман Ротенберг Адмирал Борис Ротенберг-старший Хоккей

Отец Романа Ротенберга посетил раздевалку СКА.

Питерская команда победила «Адмирал» (5:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

После игры в раздевалку СКА по случаю празднования в России Дня отца был приглашен Борис Ротенберг – отец главного тренера СКА Романа Ротенберга.

Также Роман Ротенберг опубликовал фотографию с отцом на фоне фразы «Без страха и упрека» – слогана СКА в этом сезоне.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

11 комментариев

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Bring Me The Horizon
«Без страха и упрёка»)))
Насчёт страха хз. Эти ребята уж точно в России ничего не боятся, так как они короли жизни тут. А вот насчёт упрёка 😂
К ним только упрёки и ничего больше 🤡
+19
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Oleg Olegov
Рад за отца, простой работяга талантливого парня воспитал, достойного человека и великолепного тренера. Хоть в раздевалке на миллионеров посмотрит, расскажет потом мужикам с завода как руку Рендуличу жал.
+16
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+16
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Beast
всё о России думают
+5
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Реваль Кабиров
у этих ротенбергов комплексы с прошлой финской жизни? все эти позерства и откровенный поиск быть признанными бесстрашными и закаляющими сталь...это типа чё? только не рассказывайте мне по PR ХК СКА. он им не нужен так как Газпром медиа известно у кого в кармане
+1
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Ачиваков Марат
Что в переводе мы ничего не боимся и нам на все наплевать.
+1
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Jeff Lebowski
Я только поел :-(
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Геннадий Тимченко
Ответ Bring Me The Horizon
«Без страха и упрёка»))) Насчёт страха хз. Эти ребята уж точно в России ничего не боятся, так как они короли жизни тут. А вот насчёт упрёка 😂 К ним только упрёки и ничего больше 🤡
Роман, в случае грандиозного шухера, сбежит на вторую или на третью родину 🤣
+2
-1
+1
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Beast
два великих тренера, легендарная фотография, конечно
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Ми Ша
Это про этого Бориса высказывался в частном телефонном разговоре один из сенаторов? Теперь понятно … от осинки не родятся апельсинки
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Михаил Никитов
Ответ Oleg Olegov
Рад за отца, простой работяга талантливого парня воспитал, достойного человека и великолепного тренера. Хоть в раздевалке на миллионеров посмотрит, расскажет потом мужикам с завода как руку Рендуличу жал.
Таким же простым пацанам Миллеру, Сечину
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