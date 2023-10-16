Бориса Ротенберга пригласили в раздевалку СКА после победы над «Адмиралом». Главный тренер команды выложил фото с отцом

Отец Романа Ротенберга посетил раздевалку СКА.

Питерская команда победила « » (5:0) в матче Фонбет чемпионата .

После игры в раздевалку СКА по случаю празднования в России Дня отца был приглашен Борис Ротенберг – отец главного тренера СКА Романа Ротенберга.

Также Роман Ротенберг опубликовал фотографию с отцом на фоне фразы «Без страха и упрека» – слогана СКА в этом сезоне.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга