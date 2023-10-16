Алистров – второй бомбардир СКА с 17 очками в 18 играх. Форвард сделал 3 передачи и нанес 7 бросков в матче с «Адмиралом»

Теги СКА КХЛ Алекс Гальченюк Сергей Толчинский Адмирал Владимир Алистров Хоккей

Владимир Алистров занимает второе место в списке бомбардиров СКА.

СКА победил «Адмирал» (5:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий петербуржцев Владимир Алистров сделал три результативных передачи в этой игре. Также форвард нанес семь бросков по воротам при игровом времени 18:44.

Алистров занимает второе место в списке лучших бомбардиров СКА, набрав 17 (5+12) очков в 18 матчах чемпионата.

Белорус опережает Сергея Толчинского и Алекса Гальченюка, в активе которых по 13 баллов, но уступает Борне Рендуличу, у которого 19 баллов.

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