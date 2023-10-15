Малкин о Смите и Ракелле: «Одна из лучших троек за длительное время. Никакие отмазки не помогут, если что‑то будет не получаться»

Евгений Малкин прокомментировал подписание «Питтсбургом» Райлли Смита.

– У вас новый партнер по звену – , который только что завоевал Кубок Стэнли с «Вегасом». Вам удобно с ним играть?

– Пока, слава богу, получается, мы провели неплохие матчи. С таким форвардом приятно выступать вместе. Все знают, какого уровня Смит. Плюс есть уверенность, он взял Кубок Стэнли. Если будем продолжать в таком же духе, то все будет нормально.

И у меня тоже есть уверенность, потому что я знаю, что нашу тройку [со Смитом и ] не будут менять через каждый матч. Мне кажется, тренер хочет, чтобы мы продолжали играть в таком сочетании весь сезон – надеюсь, это так. И хочется верить, что обойдемся без серьезных травм.

Поэтому для меня это тоже сильная мотивация, что у нас хорошее звено, и уже никакие отмазки не помогут, если что‑то будет не получаться.

Я думаю, для меня это одна из лучших троек за длительное время. Будем стараться, чтобы оправдывать доверие, – сказал нападающий « ».