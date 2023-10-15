Малкин о Смите и Ракелле: «Одна из лучших троек за длительное время. Никакие отмазки не помогут, если что‑то будет не получаться»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Рикард Ракелль Райлли Смит Матч ТВ Хоккей

Евгений Малкин прокомментировал подписание «Питтсбургом» Райлли Смита.

– У вас новый партнер по звену – Райлли Смит, который только что завоевал Кубок Стэнли с «Вегасом». Вам удобно с ним играть?

– Пока, слава богу, получается, мы провели неплохие матчи. С таким форвардом приятно выступать вместе. Все знают, какого уровня Смит. Плюс есть уверенность, он взял Кубок Стэнли. Если будем продолжать в таком же духе, то все будет нормально.

И у меня тоже есть уверенность, потому что я знаю, что нашу тройку [со Смитом и Ракеллем] не будут менять через каждый матч. Мне кажется, тренер хочет, чтобы мы продолжали играть в таком сочетании весь сезон – надеюсь, это так. И хочется верить, что обойдемся без серьезных травм.

Поэтому для меня это тоже сильная мотивация, что у нас хорошее звено, и уже никакие отмазки не помогут, если что‑то будет не получаться.

Я думаю, для меня это одна из лучших троек за длительное время. Будем стараться, чтобы оправдывать доверие, – сказал нападающий «Питтсбурга».

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