Евгений Малкин: «Карлссон здорово читает игру. Он часто бросает, много катается по синей линии в зоне атаки. Такого защитника хочется иметь в команде»

Теги Питтсбург Крис Летанг Евгений Малкин НХЛ Эрик Карлссон Матч ТВ Хоккей

Евгений Малкин высказался о переходе Эрика Карлссона в «Питтсбург».

– Какой была ваша реакция, когда вы узнали, что будете выступать в одной команде с Эриком Карлссоном?

– Много слухов об этом ходило, почти все лето. Вроде вот-вот обмен, а потом – затишье какое-то. Но потом вроде опять обмен… Если честно, я до последнего не верил. Поэтому это для меня стало полной неожиданностью.

Тем не менее наш новый генеральный менеджер сделал все для того, чтобы Карлссон попал к нам в «Питтсбург». Понятно, что такой защитник многое принесет нашей команде. Он и в большинстве поможет, и много времени играет в обороне. И не зря получил в прошлом году «Норрис Трофи» как лучший защитник лиги.

Надо дать ему чуть-чуть времени, и придут голы и все остальное.

– Вы много играли против него – например, все помнят второй овертайм седьмого матча в финале Восточной конференции между «Питтсбургом» и «Оттавой» в 2017 году. Вы в итоге завоевали Кубок Стэнли. А каково это – играть с Карлссоном?

– Честно скажу, он здорово читает игру. Он очень быстр, и когда шайба идет поперек по борту, то Эрик делает шаг навстречу и много перехватывает. Это его такая отличительная черта.

Не сказать, что он физически силовой защитник, конечно. Это игрок другого плана. Часто бросает, много катается по синей линии в зоне атаки. Но такого защитника хочется иметь в команде.

Они в чем-то по манере похожи с Крисом Летангом. Теперь у нас оптимальные три пары защитников. И поэтому в обороне мы должны играть лучше, – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Малкин делит с Могильным 3-е место по голам в НХЛ среди россиян (473)

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1 комментарий

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Grigori86
Раньше следил за Карлсоном в режиме статистики, а сейчас получается смотреть на него как на игрока твоей команды. Впечатления супер. Сразу видно это суперстар. Летанг на уровень ниже. Когда он на шайбе, всегда что нибудь острое придумает. Его плюсы в разы перевешивают минусы, которые у него безусловно есть.
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