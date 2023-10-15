Евгений Малкин: «Карлссон здорово читает игру. Он часто бросает, много катается по синей линии в зоне атаки. Такого защитника хочется иметь в команде»

Евгений Малкин высказался о переходе Эрика Карлссона в «Питтсбург».

– Какой была ваша реакция, когда вы узнали, что будете выступать в одной команде с ?

– Много слухов об этом ходило, почти все лето. Вроде вот-вот обмен, а потом – затишье какое-то. Но потом вроде опять обмен… Если честно, я до последнего не верил. Поэтому это для меня стало полной неожиданностью.

Тем не менее наш новый генеральный менеджер сделал все для того, чтобы Карлссон попал к нам в «Питтсбург». Понятно, что такой защитник многое принесет нашей команде. Он и в большинстве поможет, и много времени играет в обороне. И не зря получил в прошлом году «Норрис Трофи» как лучший защитник лиги.

Надо дать ему чуть-чуть времени, и придут голы и все остальное.

– Вы много играли против него – например, все помнят второй овертайм седьмого матча в финале Восточной конференции между «Питтсбургом» и «Оттавой» в 2017 году. Вы в итоге завоевали Кубок Стэнли. А каково это – играть с Карлссоном?

– Честно скажу, он здорово читает игру. Он очень быстр, и когда шайба идет поперек по борту, то Эрик делает шаг навстречу и много перехватывает. Это его такая отличительная черта.

Не сказать, что он физически силовой защитник, конечно. Это игрок другого плана. Часто бросает, много катается по синей линии в зоне атаки. Но такого защитника хочется иметь в команде.

Они в чем-то по манере похожи с . Теперь у нас оптимальные три пары защитников. И поэтому в обороне мы должны играть лучше, – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Малкин делит с Могильным 3-е место по голам в НХЛ среди россиян (473)