Малкин о 3-м месте по голам в НХЛ среди россиян: «Попытаюсь догнать Овечкина, может. Но это нелегко»

Теги Питтсбург Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Александр Могильный Хоккей

Евгений Малкин высказался о выходе на 3-е место среди российских снайперов НХЛ.

37-летний форвард «Питтсбурга» отличился в матче с «Калгари» (5:2). На счету Малкина стало 473 шайбы. Он разделил 3-е место среди лучших российских снайперов в истории НХЛ с Александром Могильным. На первом месте идет Александр Овечкин («Вашингтон», 822 шайбы), на втором – Сергей Федоров (483 шайбы). 

«Я не думал об этом. Может быть, я попытаюсь догнать Овечкина, но это нелегко.

Надеюсь, когда завершу карьеру, я оглянусь назад и скажу, что сделал все возможное. А прямо сейчас я не думаю об очках или о чем-то еще. Просто делаю все, что в моих силах», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

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8 комментариев

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Николай Власов
Женя знатный тролль
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Ебздрогыч
Самое прекрасное в этой новости, что абсолютно не нужно указывать кто в этом списке на 2 месте. Если что, то это Сергей Федоров с 483 шайбами
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-4
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Splin
Вот жеж приколист
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jemz
Давай Женя,до 500 добирайся скорей.Чтобы так же и играл в этом сезоне,как в первых играх
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Jet 89
В этом сезоне добраться до 500 более чем возможно.
А до конца контракта и 600 по силам.
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ale10
У Жени лучшее чувство юмора в Лиге, конечно
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upuckuH
822, вы понимаете вообще ?))) Мега-Малкин всего к 500 приближается, а у Сани 822. Это вообще сложно представить.
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