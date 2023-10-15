Малкин о 3-м месте по голам в НХЛ среди россиян: «Попытаюсь догнать Овечкина, может. Но это нелегко»

Евгений Малкин высказался о выходе на 3-е место среди российских снайперов НХЛ.

37-летний форвард «Питтсбурга» отличился в матче с «Калгари» (5:2). На счету Малкина стало 473 шайбы. Он разделил 3-е место среди лучших российских снайперов в истории с Александром Могильным. На первом месте идет Александр Овечкин («Вашингтон», 822 шайбы), на втором – Сергей Федоров (483 шайбы).

«Я не думал об этом. Может быть, я попытаюсь догнать Овечкина, но это нелегко.

Надеюсь, когда завершу карьеру, я оглянусь назад и скажу, что сделал все возможное. А прямо сейчас я не думаю об очках или о чем-то еще. Просто делаю все, что в моих силах», – сказал нападающий « » .

🔥 Малкин в огне: выдал лучший старт в карьере и догнал Могильного в списке снайперов