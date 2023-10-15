Малкин о «Питтсбурге»: «Команда заметно обновилась. Мы стали намного сильнее, чем в прошлом году»
Евгений Малкин высказался об изменениях в составе «Питтсбурга».
– Насколько неожиданно для вас, что столько перемен в «Питтсбурге»? Практически треть команды изменилась.
– Такое у меня впервые в карьере. Это, конечно, неожиданность. Но когда все хорошо идет, никто никого не меняет. В прошлом сезоне по всем известным причинам мы не попали в плей-офф. После этого сразу поменяли руководство. А новый менеджмент решил обновить состав.
Я думаю, они проделали хорошую работу. Потому что видно, как ребята мотивированы, как хотят играть. И были неплохие обмены. Команда у нас заметно обновилась, но мы стали намного сильнее, чем в прошлом году, – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
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