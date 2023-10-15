Евгений Малкин делит с Могильным 3-е место по голам в НХЛ среди россиян (473).

Сегодня 37-летний форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:2).

На счету стало 473 шайбы в 1066 играх за карьеру в лиге. Он догнал Александра Могильного (473 шайбы в 990 играх). Теперь они делят 3-е место среди лучших российских снайперов в истории .

На первом месте идет (« », продолжает карьеру, 822 шайбы в 1348 играх), на втором – Сергей Федоров (483 шайбы в 1248 играх).

Малкин набрал 1+1 в матче с «Калгари» и стал 2-й звездой. У него 6 очков в 3 играх сезона