Малкин делит с Могильным 3-е место по голам в НХЛ среди россиян (473)

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Александр Могильный Хоккей

Евгений Малкин делит с Могильным 3-е место по голам в НХЛ среди россиян (473).

Сегодня 37-летний форвард «Питтсбурга» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:2). 

На счету Малкина стало 473 шайбы в 1066 играх за карьеру в лиге. Он догнал Александра Могильного (473 шайбы в 990 играх). Теперь они делят 3-е место среди лучших российских снайперов в истории НХЛ

На первом месте идет Александр ОвечкинВашингтон», продолжает карьеру, 822 шайбы в 1348 играх), на втором – Сергей Федоров (483 шайбы в 1248 играх). 

Малкин набрал 1+1 в матче с «Калгари» и стал 2-й звездой. У него 6 очков в 3 играх сезона

17 комментариев

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Биомеханоид
Ответ 11 june
ждём второе место по годам в этом сезоне.
По годам у него и так второе место, после Картера, тому 38.
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Андрей Арсентьев
Уже в этом сезоне можно замахнуться на 500.
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Maxim Shumov
Ответ rereg84
1400+ очков за карьеру будет, ну и шайб что-то около 550-ти по итогу. Великий игрок, в топ 30-ть войдёт по очкам.
Снова можно вспомнить про список топ-100 в истории. С его статой и коллекцией индивидуальных наград - это просто безумие
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rereg84
Ответ SMhero
500+ сделает к концу карьеры. Второй с отрывом будет
1400+ очков за карьеру будет, ну и шайб что-то около 550-ти по итогу. Великий игрок, в топ 30-ть войдёт по очкам.
+8
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+8
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xrs5qq8x7q
Ответ SMhero
500+ сделает к концу карьеры. Второй с отрывом будет
К концу карьеры? Он в этом сезоне выбьет полтыщи
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Валерий Сергеевич
Ответ Sanan1908
Походу рекорд Овечкина для россиян будет держаться очень долгоооо
Рекорд Овечкина для россиян, это на века!
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SMhero
500+ сделает к концу карьеры. Второй с отрывом будет
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nnp165
Ответ Maxim Shumov
Снова можно вспомнить про список топ-100 в истории. С его статой и коллекцией индивидуальных наград - это просто безумие
Ну, сейчас понятно, что включение Тэйвза в обход Малкина и Торнтона безумие. А тогда это было не так очевидно. По сути выбирали 2 из Кейн, Тэйвз, Торнтон, Малкин. С Тэйвзом промахнулись.
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Evincive
Ответ Maxim Shumov
Снова можно вспомнить про список топ-100 в истории. С его статой и коллекцией индивидуальных наград - это просто безумие
Думается, он уже в топ-30 в истории НХЛ. Если в этом сезоне удержит уровень войдёт в топ-10 среди центров.
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Оскар Муравьёв
Ответ SMhero
500+ сделает к концу карьеры. Второй с отрывом будет
550 вполне выбить может если без травм...
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vzi
Ответ xrs5qq8x7q
К концу карьеры? Он в этом сезоне выбьет полтыщи
Его козлы составляли.
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Mephi027
Хорошо бы 28 забить в сезоне и добраться до 500, но для Евгения это довольно много.

Может ограничиться 20-25 шайбами, как показывает практика.
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Оскар Муравьёв
500 шайб это Мена результат... Даже 50 игроков столько не забили... А по очкам вообще супер
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Огюст
Молодец Евгений , результативно начал хоккейный чемпионат НХП - что бы Бог берёг тебя от травм !
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Костя Кот
отличное начало сезона!
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Sanan1908
Походу рекорд Овечкина для россиян будет держаться очень долгоооо
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11 june
ждём второе место по годам в этом сезоне.
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