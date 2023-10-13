Овечкин о Кросби: «Он топ-хоккеист. Наше с ним противостояние и «Вашингтона» с «Питтсбургом» всегда в топе НХЛ»
Александр Овечкин высказался о противостоянии с Сидни Кросби.
Новый сезон НХЛ – 19-й в карьере капитана «Питтсбурга» и капитана «Вашингтона». Они дебютировали в лиге в 2005 году.
«Кэпиталс» и «Пингвинс» сыграют 14 октября в 02:30 по московскому времени.
«Всегда приятно играть против него. Он топ-хоккеист НХЛ.
Наше с ним противостояние, противостояние «Вашингтона» и «Питтсбурга» всегда было в топе лиги», – сказал капитан Овечкин о Кросби.
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