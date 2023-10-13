Овечкин о Кросби: «Он топ-хоккеист. Наше с ним противостояние и «Вашингтона» с «Питтсбургом» всегда в топе НХЛ»

Александр Овечкин высказался о противостоянии с Сидни Кросби.

Новый сезон – 19-й в карьере капитана «Питтсбурга» и капитана « ». Они дебютировали в лиге в 2005 году.

«Кэпиталс» и «Пингвинс» сыграют 14 октября в 02:30 по московскому времени.

«Всегда приятно играть против него. Он топ-хоккеист НХЛ.

Наше с ним противостояние, противостояние «Вашингтона» и « » всегда было в топе лиги», – сказал капитан о .