Овечкин о Кросби: «Он топ-хоккеист. Наше с ним противостояние и «Вашингтона» с «Питтсбургом» всегда в топе НХЛ»

Теги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин высказался о противостоянии с Сидни Кросби.

Новый сезон НХЛ – 19-й в карьере капитана «Питтсбурга» и капитана «Вашингтона». Они дебютировали в лиге в 2005 году. 

«Кэпиталс» и «Пингвинс» сыграют 14 октября в 02:30 по московскому времени. 

«Всегда приятно играть против него. Он топ-хоккеист НХЛ.

Наше с ним противостояние, противостояние «Вашингтона» и «Питтсбурга» всегда было в топе лиги», – сказал капитан Овечкин о Кросби.

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3 комментария

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Andreir888
Обменялись любезностями на старте) В добрый путь, парни! Саня, даёшь рекорд!!!
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Роман
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С годами противостояния...., стали друзьями.
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vzi
Ответ Роман
С годами противостояния...., стали друзьями.
В хоккее это норма. Здесь нет такого адового трештока, как в НБА. ;)
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