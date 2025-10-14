Копитар вышел на 30-е место по матчам в истории НХЛ (1458). Капитан «Лос-Анджелеса» проводит заключительный сезон в лиге
Анже Копитар вышел на 30-е место по количеству матчей в НХЛ.
Капитан «Лос-Анджелеса» сыграл 1458-й матч в регулярных чемпионатах лиги против «Миннесоты» (3:4 Б).
Словенец расположился на 30-й позиции по количеству матчей в лиге, опередив Глена Уэсли (1457).
29-ю строчку занимает Даг Гилмор (1474 матча), 28-ю – Род Бринд′Амор (1484), 27-ю – Уэйн Гретцки (1487), 26-ю – Александр Овечкин (1494), 25-ю – Фил Хаусли (1495), 24-ю – Майк Модано (1499), 23-ю – Брент Бернс (1501), 22-ю – Стив Айзерман (1514), 21-ю – Мэтт Каллен (1516), 20-ю – Брендан Шенахан (1524), 19-ю – Райан Сутер (1526), 18-ю – Шейн Доун (1540).
Анже Копитар ранее сообщил, что этот сезон станет заключительным для него в карьере. Нападающий набрал 4 (0+4) очка в 4 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
