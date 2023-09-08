Трой Джозефс: «Малкин не стал бы таким великим без Кросби, а Сидни без Евгения был бы не тем хоккеистом, которого мы знаем»

Трой Джозефс высказался о влиянии Евгения Малкина и Сидни Кросби на «Питтсбург».

В 2013 году Джозефс был выбран «Пингвинс» в седьмом раунде драфта НХЛ.

– Многие спорят о том, кто больше оказал влияние на франшизу: Кросби или Малкин?

– Это очень сложный вопрос. Это игроки одного поколения и оба тащили « » на протяжении всей карьеры. Поэтому думаю, что нельзя их сравнивать.

Без Малкина Кросби был бы не тем хоккеистом, которого мы знаем сейчас, а Малкин не стал бы таким великим без Кросби.

Похожая ситуация сейчас в « », где так же сравнивают и .

Вообще, Кросби ведет свое противостояние с , их больше сравнивают по величию, – сказал канадский нападающий «Лады» Трой Джозефс.