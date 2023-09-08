Трой Джозефс: «Малкин не стал бы таким великим без Кросби, а Сидни без Евгения был бы не тем хоккеистом, которого мы знаем»

Теги Лада Питтсбург Эдмонтон Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин КХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Трой Джозефс Хоккей

Трой Джозефс высказался о влиянии Евгения Малкина и Сидни Кросби на «Питтсбург».

В 2013 году Джозефс был выбран «Пингвинс» в седьмом раунде драфта НХЛ.

– Многие спорят о том, кто больше оказал влияние на франшизу: Кросби или Малкин?

– Это очень сложный вопрос. Это игроки одного поколения и оба тащили «Питтсбург» на протяжении всей карьеры. Поэтому думаю, что нельзя их сравнивать.

Без Малкина Кросби был бы не тем хоккеистом, которого мы знаем сейчас, а Малкин не стал бы таким великим без Кросби.

Похожая ситуация сейчас в «Эдмонтоне», где так же сравнивают Макдэвида и Драйзайтля.

Вообще, Кросби ведет свое противостояние с Овечкиным, их больше сравнивают по величию, – сказал канадский нападающий «Лады» Трой Джозефс.

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