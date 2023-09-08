Трой Джозефс: «Малкин не стал бы таким великим без Кросби, а Сидни без Евгения был бы не тем хоккеистом, которого мы знаем»
Трой Джозефс высказался о влиянии Евгения Малкина и Сидни Кросби на «Питтсбург».
В 2013 году Джозефс был выбран «Пингвинс» в седьмом раунде драфта НХЛ.
– Многие спорят о том, кто больше оказал влияние на франшизу: Кросби или Малкин?
– Это очень сложный вопрос. Это игроки одного поколения и оба тащили «Питтсбург» на протяжении всей карьеры. Поэтому думаю, что нельзя их сравнивать.
Без Малкина Кросби был бы не тем хоккеистом, которого мы знаем сейчас, а Малкин не стал бы таким великим без Кросби.
Похожая ситуация сейчас в «Эдмонтоне», где так же сравнивают Макдэвида и Драйзайтля.
Вообще, Кросби ведет свое противостояние с Овечкиным, их больше сравнивают по величию, – сказал канадский нападающий «Лады» Трой Джозефс.
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