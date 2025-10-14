Карпухин об уходе из СКА: «Спросите у Ларионова. Ничего не объяснили, поставили перед фактом, как будто в ночной клуб не пустили: «Вы не проходите без объяснения причин»

Илья Карпухин высказался о ситуации с расторжением контракта со СКА.

В августе соглашение защитника и петербургского клуба было расторгнуто. После этого хоккеист перешел в «Ак Барс».

– Карточку для доступа в «Хоккейный город» вам не блокировали, как остальным бывшим хоккеистам СКА?

– Да, мне заблокировали карту, но потом сделали новую, чтобы мог заходить там, где хоккеисты ВХЛ заходят. А вообще спросите у Игоря Ларионова , почему так произошло.

– Он на такие вопросы не отвечает. Его же на пресс-конференции перед сезоном спрашивали, а он сказал, что не знает такого хоккеиста. Наверняка у вас и после этого осадочек остался?

– Конечно, мне обидно было и неприятно.

Но еще больше мне непонятно, почему никакого объяснения не было. Я бы понял, если бы мне дали шанс, а потом сказали: «Нет, ты не подходишь под мой стиль хоккея».

Я бы нормально воспринял, если бы ко мне по-человечески отнеслись. А так не было ни звонков, ничего.

Я первого августа приехал в Санкт-Петербург, но со мной никто не выходил на связь, ничего не объяснили, просто поставили перед фактом без объяснения причин, как будто в ночной клуб не пустили: «Вы не проходите без объяснения причин», – сказал Илья Карпухин .