«Автомобилист» не имеет юридических прав для подачи протеста после матча со СКА. Гол петербуржцев в 3-м периоде был засчитан ошибочно

«Автомобилист» не сможет подать протест по итогам матча против СКА.
13 октября СКА обыграл «Автомобилист» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде защитник петербуржцев Андрей Педан забил гол, который позже был признан засчитанным неверно, поскольку шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки.
«Согласно пункту 1.3 статьи 77 Спортивного регламента КХЛ, клуб не имеет юридических прав для подачи протеста», – сообщили в пресс-службе клуба.
