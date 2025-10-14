Сергачев о Купере: «Больше менеджер, чем классический тренер. Разбирается в хоккее, конечно, но главный талант – находить общий язык с игроками»

Михаил Сергачев охарактеризовал тренера Джона Купера .

Россиянин в 2017 году был обменян из «Монреаля» в «Тампу ». Вместе с «Лайтнинг» он выиграл два Кубка Стэнли – в 2020 году и 2021 году.

– С Джоном Купером сразу нашли общий язык? Как он вам?

– Купер – крутой. Он больше менеджер, чем классический тренер.

Его сильная сторона – управление коллективом, умение выстраивать отношения и внутри штаба, и в раздевалке, понимание, кого не хватает и надо взять.

В хоккее он, конечно, разбирается, но его главный талант – находить общий язык с игроками.

– Создается впечатление, что сейчас для главного тренера важнее управленческие и лидерские качества, чем чисто хоккейные. Согласны?

– Возможно. Есть тренерский штаб, который глубоко занимается тактикой, программой подготовки.

А главный тренер не обязан вникать во все детали – его задача создать атмосферу, при которой каждый знает, что и зачем делает. Чтобы в раздевалке было комфортно, а на льду – все четко и по полочкам, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев .