Андрей Назаров: «Футбол в России ушел в тень, а хоккей набирает популярность семимильными шагами и продолжает оставаться одной из главных отдушин для людей»

Андрей Назаров высказался о популярности футбола и хоккея в России.

13 октября СКА обыграл «Автомобилист» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде защитник петербуржцев Андрей Педан забил гол, который позже был признан засчитанным неверно , поскольку шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки.

«В том числе благодаря судье видеоповторов вчерашнего матча между СКА и «Автомобилистом» о хоккее в эти два дня заговорили в разы больше, чем о футболе, в котором сейчас пауза на сборные. Футбол в России ушел в тень, а хоккей набирает популярность семимильными шагами.

Интересно, что в Санкт-Петербурге сейчас базируются два хоккейных клуба из КХЛ , которые обсуждают со всех сторон. Появился новый китайский проект «Шанхайские Драконы », традиционно популярен СКА . Болельщики в городе с удовольствием ходят на хоккейные арены, приток зрителя растет.

Отчетливо видно: несмотря на сумасшедший поток информации со всех сторон, хоккей продолжает оставаться одной из главных отдушин для людей.

Так что важно сохранять за собой эту нишу и двигаться вперед, а без медийного плана обеспечен простой и снижение популярности.

Конечно, играет свою роль и повышенное внимание к нашему любимому виду спорта и со стороны высшего руководства страны.

Хоккейные рейтинги, повторюсь, растут день ото дня, это не может не радовать», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров .