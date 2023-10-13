Кросби о противостоянии с Овечкиным: «Возможность играть друг против друга позволила нам стать лучше. У него потрясающая карьера»

Теги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Сидни Кросби высказался о противостоянии с Александром Овечкиным .

Новый сезон НХЛ – 19-й в карьере капитана «Питтсбурга» и капитана «Вашингтона». Они дебютировали в лиге в 2005 году. 

«Кэпиталс» и «Пингвинс» сыграют 13 октября (14 октября в 02:30 по московскому времени). 

«Обе команды понимают, что наши встречи – больше, чем просто игра. Все это развивалось с годами. Я не оглядываюсь назад, не забегаю вперед. Для меня это просто вызов. 

Но я думаю, что возможность все эти годы играть друг против друга, выступать в одном дивизионе, проводить эти матчи, позволила нам стать лучше.

То, что это продолжается так долго – редкость. Такое нечасто увидишь, нужно, чтобы многое сошлось воедино. У него выдалась потрясающая карьера, она продолжается. Он добился успеха», – сказал Кросби

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11 комментариев

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Александр Балабанов
Ответ Splin
Мерси!
Вот корректное. Завтрашний матч 66-й.

In their previous 65 regular-season games, Crosby and the Penguins are 38-23-4, including 2-0-1 last season.

Crosby has 86 points (28 goals, 48 assists); Ovechkin has 63 points (34 goals, 29 assists).

Ovechkin has 33 points (15 goals, 18 assists) in 25 games in the Stanley Cup Playoffs; Crosby has 30 points (13 goals, 17 assists).
+3
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Splin
Есть стата, сколько вмтречались, кто сколько голов и передач набрал в личных встречах? Недавно читал такое сравнение между Гретцки и Лемье. Было интересно
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hhlg
Овечкин хозяин Синтии ;)
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Caniball
Кросби против Ови.
Это была целая эпоха, которая еще продолжается, но ей осталось, к сожалению не долго…..
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Александр Балабанов
Ответ Splin
Есть стата, сколько вмтречались, кто сколько голов и передач набрал в личных встречах? Недавно читал такое сравнение между Гретцки и Лемье. Было интересно
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Splin
Ответ Александр Балабанов
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Мерси!
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Splin
Ответ Александр Балабанов
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М, на сплрте писали вроле это будет их 66я встреча
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Splin
Ответ Александр Балабанов
Вот корректное. Завтрашний матч 66-й. In their previous 65 regular-season games, Crosby and the Penguins are 38-23-4, including 2-0-1 last season. Crosby has 86 points (28 goals, 48 assists); Ovechkin has 63 points (34 goals, 29 assists). Ovechkin has 33 points (15 goals, 18 assists) in 25 games in the Stanley Cup Playoffs; Crosby has 30 points (13 goals, 17 assists).
Спасибо
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