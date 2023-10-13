Кросби о противостоянии с Овечкиным: «Возможность играть друг против друга позволила нам стать лучше. У него потрясающая карьера»

Сидни Кросби высказался о противостоянии с Александром Овечкиным .

Новый сезон – 19-й в карьере капитана « » и капитана « ». Они дебютировали в лиге в 2005 году.

«Кэпиталс» и «Пингвинс» сыграют 13 октября (14 октября в 02:30 по московскому времени).

«Обе команды понимают, что наши встречи – больше, чем просто игра. Все это развивалось с годами. Я не оглядываюсь назад, не забегаю вперед. Для меня это просто вызов.

Но я думаю, что возможность все эти годы играть друг против друга, выступать в одном дивизионе, проводить эти матчи, позволила нам стать лучше.

То, что это продолжается так долго – редкость. Такое нечасто увидишь, нужно, чтобы многое сошлось воедино. У него выдалась потрясающая карьера, она продолжается. Он добился успеха», – сказал .