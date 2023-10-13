Кросби о противостоянии с Овечкиным: «Возможность играть друг против друга позволила нам стать лучше. У него потрясающая карьера»
Сидни Кросби высказался о противостоянии с Александром Овечкиным .
Новый сезон НХЛ – 19-й в карьере капитана «Питтсбурга» и капитана «Вашингтона». Они дебютировали в лиге в 2005 году.
«Кэпиталс» и «Пингвинс» сыграют 13 октября (14 октября в 02:30 по московскому времени).
«Обе команды понимают, что наши встречи – больше, чем просто игра. Все это развивалось с годами. Я не оглядываюсь назад, не забегаю вперед. Для меня это просто вызов.
Но я думаю, что возможность все эти годы играть друг против друга, выступать в одном дивизионе, проводить эти матчи, позволила нам стать лучше.
То, что это продолжается так долго – редкость. Такое нечасто увидишь, нужно, чтобы многое сошлось воедино. У него выдалась потрясающая карьера, она продолжается. Он добился успеха», – сказал Кросби.
In their previous 65 regular-season games, Crosby and the Penguins are 38-23-4, including 2-0-1 last season.
Crosby has 86 points (28 goals, 48 assists); Ovechkin has 63 points (34 goals, 29 assists).
Ovechkin has 33 points (15 goals, 18 assists) in 25 games in the Stanley Cup Playoffs; Crosby has 30 points (13 goals, 17 assists).
Это была целая эпоха, которая еще продолжается, но ей осталось, к сожалению не долго…..