С Кросби хотели бы поужинать или выпить большинство читателей The Athletic, Флери – 2-й, Овечкин – 3-й, Мэттью Ткачак – 4-й, Маршанд – 5-й
Большинство читателей The Athletic хотели бы поужинать или выпить с Сидни Кросби.
В опросе издания приняли участие 18 103 человека.
Им нужно было ответить на вопрос: «Если бы вы могли поужинать или выпить с любым действующим игроком НХЛ не из вашей любимой команды, кто бы это был?»
20,2% опрошенных отдали свой голос за капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Второе место занял Марк-Андре Флери («Миннесота», 19,3%), третье – Александр Овечкин («Вашингтон», 14,3%).
Четвертым стал Мэттью Ткачак («Флорида», 10,1%), пятым – Брэд Маршанд («Бостон», 5,6%).
Голоса также получили Фил Кессел, Брент Бернс, Коннор Макдэвид, Райан Ривс, Патрик Кэйн, Джо Павелски, Патрис Бержерон, Брэди Ткачак, Патрик Марун, Клод Жиру, Эрик Карлссон и Джек Хьюз.
Отмечается, что Макдэвид получил всего 76 из 18 103 голосов.
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