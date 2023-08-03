С Кросби хотели бы поужинать или выпить большинство читателей The Athletic, Флери – 2-й, Овечкин – 3-й, Мэттью Ткачак – 4-й, Маршанд – 5-й

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Большинство читателей The Athletic хотели бы поужинать или выпить с Сидни Кросби.

В опросе издания приняли участие 18 103 человека.

Им нужно было ответить на вопрос: «Если бы вы могли поужинать или выпить с любым действующим игроком НХЛ не из вашей любимой команды, кто бы это был?»

20,2% опрошенных отдали свой голос за капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Второе место занял Марк-Андре Флери («Миннесота», 19,3%), третье – Александр ОвечкинВашингтон», 14,3%).

Четвертым стал Мэттью Ткачак («Флорида», 10,1%), пятым – Брэд Маршанд («Бостон», 5,6%).

Голоса также получили Фил Кессел, Брент Бернс, Коннор Макдэвид, Райан Ривс, Патрик Кэйн, Джо Павелски, Патрис Бержерон, Брэди Ткачак, Патрик Марун, Клод Жиру, Эрик Карлссон и Джек Хьюз. 

Отмечается, что Макдэвид получил всего 76 из 18 103 голосов.

13 комментариев

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Где Гальченюк?
+9
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+9
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Можно было включить категорию «экстрим» - Жердев и Анисин. Участники опроса прикидывали бы, насколько велики шансы не пережить эти посиделки
+2
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Что, самые заядлые бухари в лиге?)))
+1
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А как же Панарин и Кузя? Там явно весело будет)
+1
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Кросби и Ови понятно, а Флери - это неожиданно для меня.
+1
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Что за скучные вопросы? Поужинать, выпить... Если бы спросили с кем ты бы хотел отжечь если бы выиграл Кубок, то у Овечкина вообще бы конкурентов не было. 😁
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Оно то по сути это на фиг не надо, но я бы с Копитаром
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Одним махом, можно со всей семьёй хьюзов забухать. А если по чесноку, то я бы с павелски поговорил о мотивации в жизни
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Саня настолько крупный, что в его руках большая пивная кружка смотрится чуть больше стопки)))
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Ткачак?
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Ответ Михаил1970
Где Гальченюк?
Торпеду пришили
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Ответ Михаил1970
Где Гальченюк?
Да нет же, где Никита Кучеров!?
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