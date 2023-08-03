С Кросби хотели бы поужинать или выпить большинство читателей The Athletic, Флери – 2-й, Овечкин – 3-й, Мэттью Ткачак – 4-й, Маршанд – 5-й

Большинство читателей The Athletic хотели бы поужинать или выпить с Сидни Кросби.

В опросе издания приняли участие 18 103 человека.

Им нужно было ответить на вопрос: «Если бы вы могли поужинать или выпить с любым действующим игроком не из вашей любимой команды, кто бы это был?»

20,2% опрошенных отдали свой голос за капитана « » .

Второе место занял Марк-Андре Флери («Миннесота», 19,3%), третье – (« », 14,3%).

Четвертым стал Мэттью Ткачак («Флорида», 10,1%), пятым – Брэд Маршанд («Бостон», 5,6%).

Голоса также получили Фил Кессел, Брент Бернс, Коннор Макдэвид, Райан Ривс, Патрик Кэйн, Джо Павелски, Патрис Бержерон, Брэди Ткачак, Патрик Марун, Клод Жиру, Эрик Карлссон и Джек Хьюз.

Отмечается, что Макдэвид получил всего 76 из 18 103 голосов.