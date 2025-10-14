Директор «Автомобилиста» об ошибке с голом СКА: «Мы недовольны, но нам теперь что, расстраиваться? Есть регламент, нормы. Мы бессильны в этой ситуации»

Олег Гросс высказался о ситуации с ошибочным голом СКА.

13 октября СКА обыграл «Автомобилист» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде защитник петербуржцев Андрей Педан забил гол, который позже был признан засчитанным неверно , поскольку шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки. Судья видеоповторов пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ.

«Есть регламент, нормы. В этой ситуации мы ничего не можем сделать. Была бы какая-то другая ситуация, можно было бы как-то через регламент это исправить. Мы все в одинаковых условиях.

Да, мы недовольны ситуацией, но нам теперь что, расстраиваться? Нам надо вперед двигаться, мы и ребят так настраиваем – да, это произошло, но что теперь сделаешь?

Мы реально ничего не можем сделать, мы бессильны в этой ситуации», – сказал спортивный директор «Автомобилиста » Олег Гросс .

«Автомобилист» не имеет юридических прав для подачи протеста после матча со СКА. Гол петербуржцев в 3-м периоде был засчитан ошибочно

СКА выиграл благодаря голу, которого не было – вот видео. Судья отстранен пожизненно

Кто просматривает спорные голы в КХЛ? Рассказываем о «Военной комнате»