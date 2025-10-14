Морелли и Лукин подрались на 1-й секунде матча «Барыс» – «Сибирь». Хоккеисты получили по пять минут штрафа

Александр Лукин и Мэйсон Морелли подрались на первой секунде матча.

«Барыс» и «Сибирь» проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ .

Уже на первой секунды матча подрались защитник «Сибири » Александр Лукин и нападающий «Барыса » Мэйсон Морелли.

Хоккеисты получили по пять минут штрафа за драку.