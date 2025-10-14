Морелли и Лукин подрались на 1-й секунде матча «Барыс» – «Сибирь». Хоккеисты получили по пять минут штрафа
Александр Лукин и Мэйсон Морелли подрались на первой секунде матча.
«Барыс» и «Сибирь» проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ.
Уже на первой секунды матча подрались защитник «Сибири» Александр Лукин и нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли.
Хоккеисты получили по пять минут штрафа за драку.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости