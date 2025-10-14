Судья не был отстранен после ошибки с засчитанным голом СКА. Это вина центра видеоповторов КХЛ (Алексей Шевченко)

Судья видеоповторов не был отстранен после матча СКА – «Автомобилист».

13 октября СКА обыграл «Автомобилист» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде защитник петербуржцев Андрей Педан забил гол, который позже был признан засчитанным неверно, поскольку шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки. КХЛ также сообщила, что бессрочно дисквалифицировала видеоарбитра.

Как сообщил журналист Алексей Шевченко, видеосудья на самом деле не был отстранен, а вина за принятое решение в матче лежит на центре видеоповторов КХЛ (так называемой «военной комнате»).

