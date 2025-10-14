  • Спортс
«Шанхай» о борьбе за зрителя со СКА: «Показываем, что с нами весело и зрелищно. Клубу нужно заявить о себе, нарабатывать фан-базу, девиз «Все для болельщика!» актуален»

«Шанхай» рассказал о борьбе за зрителя со СКА.

На данный момент также выступающая в Санкт-Петербурге команда тренера Жерара Галлана находится на третьем месте в таблице Западной конференции.

«Мы показываем, что с нами весело, интересно и зрелищно.

Слагаемые хорошей посещаемости: работа с брендом в медиа и соцсетях, спортивный результат, а также крутой матчдэй.

Предматчевое шоу, проекция на льду, музыка, свет, вкусная еда в фойе, взаимодействие со зрителями по ходу игры – все это крайне важно не только сделать, но и хорошо рассказать об этом. Чтобы люди рассказали своим знакомым, а те – своим знакомым, а те – своим, как на матчах «Драконов» здорово.

Здоровая конкуренция – основа прогресса.

Нашему клубу нужно заявить о себе, нарабатывать фан-базу, и поэтому девиз «Все для болельщика!» как никогда для нас актуален», – сказали в китайском клубе.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
