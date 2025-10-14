Ларионов о СКА: «Часто бросаем мимо, когда есть комфортная позиция. Пытаемся привить ментальность броска. Когда многие команды играют глубоко, нужно быть тверже в завершении»

Игорь Ларионов ответил на вопрос о бросковой активности СКА.

13 октября СКА обыграл «Автомобилист» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Не раз говорили, что немножко не хватает бросковой активности. 27 бросков в створ, 32 броска заблокированы. Довольны или это соперник позволил?

– Хочу отдать должное сопернику. Большой комплимент команде, которая заблокировала 32 броска. Это очень много. Не знаю, какой рекорд.

Получается, у них практически не один вратарь, а 20 вратарей, которые помогают. Представляете, какая нагрузка легла бы на голкипера, если бы заблокировали всего 5 бросков?

У нас есть моменты, которые надо реализовывать. Когда есть комфортная позиция и открытая линия для броска, мы, к сожалению, часто бросаем мимо ворот. Эти элементы игры нам нужно улучшать.

Не всегда бывает такое большое количество моментов и хороших атак, как в первом периоде. Если бы мы были результативнее, возможно, не было бы такой драмы и нервной концовки.

Мы работаем над этим, пытаемся привить ментальность броска – каждая атака должна завершаться броском. Если есть момент для взятия ворот, надо этим пользоваться.

Красивые голы приходят, когда начинаешь чувствовать уверенность от побед. Но без таких элементов, когда ты бросаешь и забиваешь сложные голы, эта уверенность не приходит.

Будем работать, показывать ребятам видео, повторять, что это часть современного хоккея.

Когда многие команды играют глубоко, практически под своими воротами, нужно быть тверже в завершении, более уверенным в себе, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов .