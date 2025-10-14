Дишковский о 8-м месте СКА: «Таблица еще несколько раз вверх дном перевернется. Пока только сезон начался, команды привыкают, узнают друг друга. Еще ничего не понятно»

Никита Дишковский высказался о положении СКА в таблице.

– СКА идет на 8-м месте Западной конференции. Есть ли сейчас смысл пристально смотреть в таблицу?

– Я думаю, ближе к Новому году стоит заглядывать уже в таблицу, когда половина регулярки сыграна. Пока только сезон начался, прошел месяц. Команды привыкают, узнают друг друга. Пока еще ничего не понятно.

Еще таблица несколько раз вверх дном перевернется. Но всегда есть в чем добавлять.

– Как вы сами оцените свою игру? Чем довольны? А где можно еще прибавить?

– Каждый день, каждую игру забивать, набирать очки не будешь. Я это понимаю. Просто выполняю работу, которую от меня ждут, которую требуют. И стараюсь приносить пользу команде.

– Два матча из-за дисквалификации пропустил капитан СКА Сергей Плотников. Серьезно чувствовалось его отсутствие?

– Да. Это потеря лидера, который и на льду, и в раздевалке лидер. Поэтому без него было непривычно даже играть. Но хорошо, что он скоро вернется, – сказал нападающий СКА Никита Дишковский .