Михайлов об ошибке с голом СКА: «Надо разобраться с судьей, понять, сделал он это сознательно или нет. Если да, тогда, конечно, нужно пожизненно отстранять его от работы на матчах КХЛ»

Борис Михайлов оценил ситуацию с ошибочным голом СКА.

13 октября СКА обыграл «Автомобилист » (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде защитник петербуржцев Андрей Педан забил гол, который позже был признан засчитанным неверно , поскольку шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки. Судья видеоповторов пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ.

– Выскажу свою точку зрения – надо разобраться с судьей. Понять, сделал он это сознательно или нет. Если да, то тогда, конечно, нужно пожизненно отстранять его от работы на матчах КХЛ.

– Встречали ли такие эпизоды раньше?

– Ничего подобного в своей карьере не видел, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .

